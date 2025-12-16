Stadio Roma a Pietralata: progetto in Comune entro Natale

La Roma è pronta a compiere uno dei passaggi più delicati e attesi del progetto stadio. Entro questa settimana, o al più tardi entro il 23 dicembre, il club giallorosso invierà al Comune di Roma il progetto definitivo dell’impianto di Pietralata.
La data più probabile, scrive il Corriere della Sera, è quella di lunedì 22 dicembre, ma la scelta finale verrà concordata con gli uffici del sindaco Roberto Gualtieri. L’invio avverrà esclusivamente in forma tecnica, per via telematica. Nessun evento pubblico, nessuna conferenza stampa: il passaggio sarà seguito con ogni probabilità da un comunicato congiunto tra Comune e società. Al momento non è scontata nemmeno la presenza in città della proprietà, Dan e Ryan Friedkin, ipotesi che nelle scorse settimane sembrava invece quasi certa.
Di fatto il lavoro è completato. Lo slittamento di circa tre settimane rispetto alla deadline iniziale di fine novembre è stato necessario per sciogliere gli ultimi nodi legati a parcheggi e viabilità nell’area circostante lo stadio. Questioni tecniche complesse, ma ora definite, che hanno richiesto ulteriore tempo prima dell’invio ufficiale del dossier.
A gennaio il Campidoglio entrerà nella fase di analisi, verificando se tutte le prescrizioni fissate in precedenza siano state rispettate dal club. Successivamente si aprirà la Conferenza dei Servizi decisoria in Regione, ultimo vero passaggio prima del via libera definitivo. Solo dopo quell’ok sarà possibile posare la prima pietra dell’impianto.
Se l’iter procederà senza intoppi, la prima pietra potrebbe essere calendarizzata entro marzo 2027. Il progetto prevede un investimento complessivo da 1,1 miliardi di euro, comprensivo degli interventi urbanistici, e uno stadio con una capienza fino a 62 mila spettatori. Un’opera chiave non solo per la Roma, ma per l’intera area di Pietralata, destinata a cambiare volto.
Ma non si era detto il 16 dicembre? ci sono i lavori in corso pure per presentarlo??? ce la diamo una mossa???
CHI lo aveva detto?
Qualcuno della AS Roma?
NO.
E allora?
se la prima pietra verrà posata durante il Centenario sarà già un successo, mi auguro vivamente di entrarci…
Speriamo non trovano chiuso petr le festività natalizie…..
Incrociamo le dita.
FORZA ROMA
Ma il 23 dicembre ti aspetti pure che al Comune di Roma lavori qualcuno? (oltre quelli delle pulizie, che meritano il massimo rispetto)
dopo la conferenza dei servizi in regione
occorrerà la delibera del governo
poi il placet della UE
poi la verifica dei diritti di Strasburgo
solo dopo si riunirà il comune per dare l’Ok
questo passaggio sarà determinante perché l’oK in comune porterà il progetto nelle aule del senato dove SE sarà approvato passerà al consiglio dei ministri i quali SE daranno parere positivo allora conferiranno ufficialmente mandato al comune… il quale avvierà così l’iter burocratico per approvare la posa della prima pietra
manco la via crucis
Cosa c’entrano Governo UE Corte dei diritti di Strasburgo?
Tutto per non ammettere l’inefficienza capitolina e le titubanze della proprietà che evidentemente non ha fretta.
@Doppio Ruhm
1 – l’Ue e Strasburgo non c’entrano nulla esattamente come sono stucchevoli esagerati e inefficienti i tanti passaggi e rimandi burocratici a cui é stato sottoposto il progetto stadio…passaggi che non dovrebbero esserci per un progetto finanziato privatamente ma di interesse pubblico
2- sto proprio rimarcando l’inefficienza vergognosa drl sistema capitolano … ne più ne meno
3 – non so dove tu le veda le titubanze della proprietà .. se ili riferisci alla consegna del progetto definitivo… 3 settimane su un progetto così complicato con così tanto ostacoli burocratici e non …3 settimane sono zero
un abbraccio
Paolo 33 manca anche la conferenza intergalattica per approvare il progetto
Di quale anno?
11,22,18,27,1987,1994,2016,2027…passano gli anni passano i giocatore pure i presidenti e noi saremo qua…la Roma è il nostro amore e noi siamo gli ultrà!!!
Inizio lavori nel 2027? Perché tanto in là?
Girano le scatole vedere come Milan e Inter siano stati strafavoriti con la svendita del vecchio San Siro mentre alla Roma hanno messo i bastoni fra le ruote in tutti i modi. Al di là che il progetto di Pallotta era un porcata e meno male non si fa.
Sta diventando una telenovela anche questa presentazione. Vero che ad annunciarlo sono giornalisti che vogliono vendere, ma anche il comune, il sindaco aveva parlato di”entro novembre”.
Siamo al 16, sarebbe stato presente anche Dan!
Mi pare che si va per le lunghe… altro che europei del 32, qui forse mondiali del 54.
Il modellino in plastica dello stadio lo porterà Babbo Natale (è più credibile).
Il modellino è’ quello di Rosella Sensi a Massimina 😆
Qui non si butta niente.
Ma non era oggi la presentazione?Mah. Sta diventando una barzelletta.
Basta che non arrivamo a Pasqua
Ammazza quanto rompete i coj… non va mai bene niente…ma una settimana in più ma che ve cambia? ma godetevi la possibilità finalmente di riuscire ad avere lo stadio no?? ve meritate Lotito oh
