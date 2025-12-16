Stadio Roma a Pietralata: progetto in Comune entro Natale

La Roma è pronta a compiere uno dei passaggi più delicati e attesi del progetto stadio. Entro questa settimana, o al più tardi entro il 23 dicembre, il club giallorosso invierà al Comune di Roma il progetto definitivo dell’impianto di Pietralata.

La data più probabile, scrive il Corriere della Sera, è quella di lunedì 22 dicembre, ma la scelta finale verrà concordata con gli uffici del sindaco Roberto Gualtieri. L’invio avverrà esclusivamente in forma tecnica, per via telematica. Nessun evento pubblico, nessuna conferenza stampa: il passaggio sarà seguito con ogni probabilità da un comunicato congiunto tra Comune e società. Al momento non è scontata nemmeno la presenza in città della proprietà, Dan e Ryan Friedkin, ipotesi che nelle scorse settimane sembrava invece quasi certa.

Di fatto il lavoro è completato. Lo slittamento di circa tre settimane rispetto alla deadline iniziale di fine novembre è stato necessario per sciogliere gli ultimi nodi legati a parcheggi e viabilità nell’area circostante lo stadio. Questioni tecniche complesse, ma ora definite, che hanno richiesto ulteriore tempo prima dell’invio ufficiale del dossier.

A gennaio il Campidoglio entrerà nella fase di analisi, verificando se tutte le prescrizioni fissate in precedenza siano state rispettate dal club. Successivamente si aprirà la Conferenza dei Servizi decisoria in Regione, ultimo vero passaggio prima del via libera definitivo. Solo dopo quell’ok sarà possibile posare la prima pietra dell’impianto.

Se l’iter procederà senza intoppi, la prima pietra potrebbe essere calendarizzata entro marzo 2027. Il progetto prevede un investimento complessivo da 1,1 miliardi di euro, comprensivo degli interventi urbanistici, e uno stadio con una capienza fino a 62 mila spettatori. Un’opera chiave non solo per la Roma, ma per l’intera area di Pietralata, destinata a cambiare volto.

Fonte: Corriere della Sera