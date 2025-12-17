Fabio Silva verso il Betis: trattativa in stato avanzato, la Roma si defila

Si avvicina ai titoli di coda l’esperienza di Fabio Silva con il Borussia Dortmund. L’attaccante portoghese è infatti a un passo dal Real Betis, che ha avviato trattative avanzate con il club tedesco per un prestito con opzione di acquisto.

Il giocatore ha già dato il suo via libera al trasferimento: Silva è fortemente attratto dal progetto sportivo del club andaluso e dalla possibilità di misurarsi con continuità in Liga, campionato che considera ideale per rilanciarsi dopo le ultime stagioni altalenanti.

Negli scorsi giorni il suo nome era stato accostato anche alla Roma, nell’ambito delle valutazioni in corso a Trigoria per rinforzare il reparto offensivo a gennaio. Tuttavia, secondo quanto filtra, il club giallorosso ha mollato definitivamente la presa, scegliendo di concentrare le proprie risorse su altri profili ritenuti più funzionali alle idee di Gasperini.
