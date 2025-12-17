Ranieri, il retroscena sul no alla Fiorentina: “Il fuoco sacro si è spento”

La Fiorentina sprofonda e Firenze guarda al passato per provare a salvarsi. Ultima in classifica con appena 6 punti dopo 15 giornate, reduce dal ko nello scontro diretto contro l’Hellas Verona, la squadra viola vive uno dei momenti più bui della sua storia recente.
La paura Serie B è concreta, palpabile, e nelle ultime ore una parte della tifoseria ha invocato un nome simbolo: Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino, che ha allenato la Fiorentina tra il 1993 e il 1997, è stato contattato privatamente da Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, come rivelato a Lady Radio.
Un sondaggio vero e proprio, nato dall’idea che Ranieri potesse ripetere quanto fatto negli ultimi anni con Cagliari e Roma, entrambe riportate in carreggiata in situazioni complicate. Oggi Ranieri ricopre il ruolo di Senior Advisor proprio nel club giallorosso. La risposta, però, è stata netta.
Polverosi ha raccontato così il contenuto della conversazione: “È andato al Cagliari e lo ha portato alla salvezza, poi è passato alla Roma riuscendo a risollevarla. Alla sua carriera mancherebbe solo la Fiorentina per completare il trittico, anche per un discorso legato alla sua storia personale. Purtroppo, però, mi ha detto che il ‘fuoco sacro’ si è ormai spento e che non tornerà a Firenze”.
Nessun ritorno romantico, dunque. Ranieri resta fermo nella sua scelta di non tornare in panchina, lasciando la Fiorentina a cercare altrove una soluzione a una crisi che, giornata dopo giornata, assume contorni sempre più preoccupanti.
Fonte: Lady Radio
La Fiorentina ha fatto male a non prendere Daniele De Rossi ,che pure li aveva aspettati prima di legarsi al Genoa.
Siccome la crisi della Viola è in gran parte psicologica, uno come DDR sarebbe stato il top.
Adesso meglio così , se ne andranno in B,mi dispiace solo per mio cognato,anche se gli ho sempre detto “Come fa uno di Roma a tifare Fiorentina?” e lui mi rispondeva
“Eh,perchè allora erano forti ,,,” (1956 scudetto ).
Concordo in pieno, e aggiungo che il “trittico” citato da Polverosi, Ranieri lo ha già completato con la salvezza del Cagliari, la super rinascita della nostra Roma e il miracoloso scuedetto in premier con il Leicester, più di così…
ce mancava pure che avesse sarvato ‘a viola, no no dovete scenne e, possibirmente, restacce pure ‘n po’….
Ma come cavolo hanno fatto a chiamare uno come Vanoli in un momento del genere dico io!? Ma avete visto che carriera ha come allenatore? Il nulla. Il problema principale è che hanno grossi problemi societari, con il presidente malato e assente, un ds che prima faceva altro, un macello insomma. Prima dovrebbero convincere un ds serio e poi casomai richiamare uno esperto (quello si) come pioli che con le spalle coperte sarebbe in grado di riportare la barra a dritta. Aldilà della simpatia che ho per i fiorentini e la fiorentina, mi duole pensare di non avere più una squadra che perlomeno gioca come un derby il confronto con la juve, per scambiarla con uno scansuolo qualsiasi che viene dalla B.
mah non è che tutte le squadre che vanno male devono chiamare Ranieri.. l’unica mossa decente ora se ne vogliono uscire è richiamare Pioli per me
Sì Zeno tanti da piccoli tifano una squadra perché vince… mio fratello era della Juve da piccolo figurati… poi gli misi tutti i giochi in posti dove non poteva prenderli o li nascosi e gli dissi:”finché non tifi Roma non te faccio gioca più” e dopo un giorno mi disse…”sai Daniè… mi sa che in fondo hai ragione… sono della Roma…” e gli ho salvato l’anima 😂😂😂
Bello questo tuo breve aneddoto famigliare… ahahahahahah… grande Daniele
troppo bella 😂😂
aaaaooooo. non toccateci Ranieri !!! sempre sempre sempre forza Roma!
Il sor Claudio è il presidente della As Roma e quel ruolo gli da il suggello ad una carriera perfetta, da calciatore al ruolo attuale che, velato e non inquadrabile altrimenti, è paritetico al Boniperti alla Juve, al Baretti proprio a Firenze, al Galliani al Milan; ruolo che svolge Marotta all’Inter, ogni società che ha proprietà con molteplici attività o non può dedicarsi esclusivamente al calcio indicano e investono con la spada sulla spalla chi ne fa le veci. Ranieri è questo, secondo me; è il presidente della As Roma che trovi quotidianamente a Trigoria ed è il “capo” della As Roma a Roma.
La condizione calcistica attuale fiorentina è davvero drammatica, atleti che non sono per larga parte da salvezza, dirigenti che provengono da catene di supermercati e quelli di campo di sono ritrovati in un ruolo difficile. Personalmente a settembre avevo idee diverse circa la fascia della Fiorentina, che non sarebbe stato scandaloso vedere giocarsela con Roma, Bologna, Milan, Juve e Atalanta per un posto in Champions con Inter e Nabule a giocarsi lo scudo. Poi è andata, ovviamente, diversa dalle mie sciocche supposizioni ed eccoci qui. Amici carissimi mi dicono che a Firenze fanno dai cinque agli otto nomi al giorno per allenatore, direttore generale, direttore sportivo, l’uomo “alla Ranieri”, quindi, loro dicono, Giovanni Galli ed Antognoni in società oppure Giuntoli con pieni poteri o Walter Sabadini….insomma un disperato tentativo di provare a svoltare l’anno per potersi salvare. Che sia stato contattato Ranieri lo trovo normale e perfino giusto come caratteristiche ma non ricordo di un massimo dirigente indossare la tuta per allenare una squadra. Teniamoci stretto Ranieri che, come vediamo, gode della stima di molto calcio europeo.
sempre interessante quello che scrive Zenone ..
Infatti: molti di noi sono qui solo per leggere le sue perle di saggezza.
Cpnsiglio Juric!!!😂😂
hahahahah non è andato in Nazionale e secondo Polverosi poteva accettare la Fiorentina? stanno proprio alla canna del gas…non perché Ranieri non sia in grado di salvarli…ma perché non ci andrebbe MAI…e infatti…
Ma come era la storia?
Pure a fiorentina ci ha superati….
Aò, ma voo ricordate de quanno Commisso faceva er gaggio nei confronti de li Friedkin e dell’As Roma? Mo sta cor piattino in mano a elemosinà l’aiuto nostro. Vatte a fa na passeggiata in cadetteria, và…che te fa bene!
ma che vadano in B tranquilli e sereni
Ranieri solo na cosa dovrebbe fa…. andà a firenze parlà co Kean e mettelo sur primo freccia pe termini!
