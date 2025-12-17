Ranieri, il retroscena sul no alla Fiorentina: “Il fuoco sacro si è spento”

La Fiorentina sprofonda e Firenze guarda al passato per provare a salvarsi. Ultima in classifica con appena 6 punti dopo 15 giornate, reduce dal ko nello scontro diretto contro l’Hellas Verona, la squadra viola vive uno dei momenti più bui della sua storia recente.

La paura Serie B è concreta, palpabile, e nelle ultime ore una parte della tifoseria ha invocato un nome simbolo: Claudio Ranieri. Il tecnico testaccino, che ha allenato la Fiorentina tra il 1993 e il 1997, è stato contattato privatamente da Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport, come rivelato a Lady Radio.

Un sondaggio vero e proprio, nato dall’idea che Ranieri potesse ripetere quanto fatto negli ultimi anni con Cagliari e Roma, entrambe riportate in carreggiata in situazioni complicate. Oggi Ranieri ricopre il ruolo di Senior Advisor proprio nel club giallorosso. La risposta, però, è stata netta.

Polverosi ha raccontato così il contenuto della conversazione: “È andato al Cagliari e lo ha portato alla salvezza, poi è passato alla Roma riuscendo a risollevarla. Alla sua carriera mancherebbe solo la Fiorentina per completare il trittico, anche per un discorso legato alla sua storia personale. Purtroppo, però, mi ha detto che il ‘fuoco sacro’ si è ormai spento e che non tornerà a Firenze”.

Nessun ritorno romantico, dunque. Ranieri resta fermo nella sua scelta di non tornare in panchina, lasciando la Fiorentina a cercare altrove una soluzione a una crisi che, giornata dopo giornata, assume contorni sempre più preoccupanti.

