“ON AIR!” – PIACENTINI: “Giù le mani da Mancini, le strisciate si dovrebbero vergognare”, CORSI: “Tsimikas distrutto dagli allenamenti del mister”, PUGLIESE: “Gasp sostituirebbe volentieri sia Dovbyk che Ferguson”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Ma come è possibile aver visto nel giro di otto giorni due squadre completamente diverse…ci stanno dieci universi di differenza tra la Roma di Cagliari e quella vista col Como. In tutto: atteggiamento, tenuta atletica, espressione tattica, tecnica, di personalità…”
Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Ho visto una Roma perfetta contro il Como, direi la migliore degli ultimi anni, non di questa stagione. Non ha sbagliato niente, uscite forti, baricentro alto…ha voluto dare una dimostrazione a tutti che è una squadra forte…”
Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Giù le mani da Mancini…su certi giornali si stanno portando avanti con certi discorsi. Ci vuole la faccia vostra per dire che Juve è penalizzata dagli arbitraggi in favore della Roma. Vi dovete vergognare, è come andare a rubare in chiesa…se fossi uno di loro andrei in giro col passamontagna perchè non avrei il coraggio di guardare in faccia la gente per quanto hanno rubato tutte le strisciate nella storia del calcio. Far passare Mancini per un mostro solo perchè ha rimesso a posto un cretinetti di 20 anni venuto a fare il coatto all’Olimpico, beh io non me la sento…”
Andrea Pugliese (Rete Sport): “Se ci fosse davvero la possibilità di sistemare sia Dovbyk che Ferguson, Gasperini li cambierebbe tutti e due, questo ve lo dico con estrema certezza. Non sarà passata inosservata la presa di posizione alla fine di Roma-Como quando Gasperini dice che Massara sa da cinque mesi quello che vuole…la cosa è molto chiara. Che non ci sia amore, empatia tra i due è evidente e risaputo…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Gasperini dà una seconda chance a tutti, se Massara gli porta i giocatori che vuole è pronto a rivalutarlo. Se tu vuoi investire su Zirkzee quei 5-6 milioni per il prestito oneroso, un margine operativo ci deve essere per forza. Se Gasp mette pressione su Massara, indirettamente ci dice che delle rassicurazioni economiche dalla proprietà ci sono, non metterebbe pressioni sul ds se non ci fossero soldi…”
Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ho scoperto che Wesley ha 21 anni, non lo sapevo…pensavo avesse 24-25 anni…è veramente stato un grande acquisto…Ha fatto tre gol, due dei quali decisivi. E quando hai perso contro Cagliari e Napoli lui non c’era. E’ un brasiliano tipico, gioca bene a pallone e corre… Tsimikas andrà via, sono convinto…mi è arrivata questa cosa, ci sono giocatori che non reggono gli allenamenti di Gasperini. Lui secondo me non è una pippa, è solo distrutto da questi allenamenti. Su Bailey non mi è arrivato niente, ma anche lui sembra uno che sta fuori da sta storia…”
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Dovbyk vorrebbe tornare per Juventus-Roma, ieri ha fatto personalizzato ma era una seduta di scarico, oggi avremo una prima risposta. Sia lui che Ferguson sono sotto esame per il mercato di gennaio, ma sono due situazioni diverse: uno è in prestito, l’altro è di tua proprietà e potrebbe garantirti un introito. Ora si parla di lui perchè questo è il momento in cui agenti e intermediari cominciano a muoversi. Si proverà a fare uscire Dovbyk per prendere un centravanti più giovane. Scambio con Beto? Ipotesi verosimile, ma è solo una ipotesi. La certezza è Zirkzee, è quella la trattativa in stato avanzato…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Un anno fa la situazione era ai confini della paura per quello che era successo a Trigoria tra dirigenti incompetenti e un allenatore che difficilmente fa lo stesso mestiere di Gasperini. Brava la proprietà a capire quello che serviva: Ranieri ha rimesso insieme la Rom, ieri, oggi e probabilmente anche domani. Perchè la scelta di Gasperini mi sembra davvero felice. A Trigoria è finalmente cambiato tutto, con dirigenti che sanno come funziona il mondo del calcio…”
Gianni Visnadi (Radio Radio): “Roma e Milan, se vogliono lottare per lo scudetto, devono intervenire sul mercato: serve un giocatore nello stesso ruolo. L’assenza di Ndicka per la Roma è pesante, ma si sapeva. È un problema, certo, ma è un anno che la Juventus gioca senza Bremer. Juve-Roma è una partita molto interessante e importante per entrambe. La Roma potrebbe anche accontentarsi di non perdere, ma penso possa vincere…”.
Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma, Milan e Juventus, dal punto di vista dell’organico, sono incomplete rispetto a Inter e Napoli. Però, se devono prendere giocatori tanto per prenderli, è inutile: meglio restare fermi. Non mi aspetto che Spalletti cambi modulo contro la Roma, considerando l’assenza di Koopmeiners e il possibile ritorno di Bremer. Alla Roma manca Ndicka, uno dei giocatori più importanti della rosa….”.
Fernando Orsi (Radio Radio): “Che Ndicka partisse per la Coppa d’Africa si sapeva dall’inizio. Forse Ghilardi e Ziolkowski non hanno convinto fino in fondo. Cambiare qualcosa in una squadra che ha la miglior difesa del campionato non è semplice. In attacco Zapata sarebbe ottimo. La Roma ha una rosa di gran lunga più forte della Juventus e viene anche sfruttata meglio. Forse solo davanti i bianconeri hanno qualcosa in più, ma poi le prestazioni tendono a bilanciare…”
Mario Mattioli (Radio Radio): “Fino a pochi anni fa erano le società ad andare a scovare e osservare i giocatori, oggi invece sono i calciatori a essere proposti da procuratori e intermediari. Probabilmente è anche per questo che si acquistano giocatori sbagliati. Non ci si basa più solo sui resoconti degli osservatori. A Gasperini piace sicuramente Beto, secondo me potrebbe sposarsi bene con le sue caratteristiche…”.
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “A gennaio è davvero complicato intervenire sul mercato, ma se la Roma ha le idee che si sentono in giro potremmo aspettarci delle sorprese. A centrocampo ora hai due giocatori e mezzo ed è un problema. Juve-Roma arriva in un bel momento: la Roma è tornata a vincere col Como ed è rimasta davanti a una concorrente per il quarto posto. È possibile che la Roma vinca a Torino e con tre punti la classifica diventerebbe molto interessante. Andresti avanti con grande fiducia. Confermerei Ferguson, anche perché alternative non ce ne sono, ed eviterei Baldanzi falso nove…”
Presto inizieranno ad aiutare anche la Juve, quest’anno Juve, Napoli, Milan e Inter devono salvare i bilanci e quindi arrivare il più su possibile, il palazzo del calcio italiota non può rischiare di perdere questi nomi come protagoniste dal proprio campionato.
Fact Checking – Bilanci 24/25 in Milioni (*ASR presunto in attesa pubblicazione).
Milan (+4) e Inter (+35) hanno chiuso lo scorso bilancio in positivo, Napoli e Milan sono anche senza debiti finanziari a differenza dell’Inter (280).
La Juve e l’ASR hanno chiuso il bilancio in negativo (-58 e -50*)e con debiti (282 e *250).
L’unica di queste sotto procedura Uefa ad avere sforato e punita con una piccola multa è la ASR che però in rapporto al bilancio è la più indebitata tra le italiane (per es. Inter Fatturato 567 deb. 280 ; ASR fatturato *330Mil deb. 250).
Al posto di Ndicka non escludo l’arretramento di Celick nei tre di difesa.
Mancini centrale (Gasp è partito così), Celik che può sostituire tranquillamente Mancio e Hermoso a sinistra. Ma non escludo sorprese, anche perché Mancio ha qualche difettuccio in fase di marcatura.
Rensch secondo me, ha guadagnato posizioni: Lunedi ha fatto una gran partita in fase difensiva, soprattutto dal punto di vista tattico. Quindi vedo Rensch a sinistra e Wesley a destra.
Bella, la parabola del brasiliano: mi ricordo che c’era gente che diceva che questo era più scarso di Bruno Ceres…ricordiamole, certe cose. E ricordo Ndicka: in molti parlavano di riserva di Ibanez…io certe stupidaggini non le dimentico.
Sono convinto pure io della stessa cosa, con Rensch più avanti sulla destra.
“Ho scoperto che Wesley ha 21 anni, non lo sapevo…” Cioè fai l’opinionista e non sai un caxxo su ciò su cui dai opinioni?? Geniale
Mi hai anticipato. Stavo per scrivere la stessa cosa. Tu pensa che questo per anni è stato acclamato come uno che sa le cose e le dice 🤣🤣🤣
Forse pensava che i capelli bianchi fossero naturali.
corsi? opinionista? 🤔 è solo uno che venne pubblicità, e pure bene a quanto pare…
ahahahahahahahah, senza considerare gli insulti a Massara (compresi gli utenti di passaggio del sito) quando lo ha preso.
ha detto pure che non giocava contro il napoli…lascia fa
Per anni abbiamo subito certi difensori…chiedete a Totti e Montella e company. Se si guarda bene il fallo che fa’ sembra che lo subbisce ma era pronto. Chi critica Mancini e’ solo perche’ non si puo’ attaccare la Roma e si guarda solo il male da una parte ma non si dice delle provocazione che subbisce, vi pare che l’arbitro non se ne accorge, gia’ dall’ ammonizione si vedeva l’attacco sistematico su di lui, chi non ha giocato al calcio non sa che queste cose succedono in tutte le partite poi si e’ prevenuti su di lui…perche’ romanista vero daje .
Ormai per l’attacco della Roma li hanno detti tutti, da Lewandowski a Scamacca, da Salah a Zapata: che risate! Guarda se alla fine non se pijamo lo scarto dell’Everton…
Piacentini: ma ancora non hai capito che si stanno portando avanti con il lavoro? Mi aspetto Guida o Maresca con Aureliano e Mazzoleni al Var!
Ho visto Mancini nelle ultime partite e l’ho criticato in cronaca diretta contro il Como per il suo atteggiamento fuori dalle righe.
Il difensore giallorosso non è direttamente responsabile dei suoi gesti, e mi spiego.
Mancini è chiaramente in overtraining (superallenamento) e questo si traduce in una instabilità emotiva durante l’evento agonistico,tale che gli fa commettere gesti impulsivi e lo induce a una litigiosità verbale fuori luogo.
Capita a chi si sottopone a carichi atletici elevati (ad es. maratoneti,come era nel mio caso) e si risolve rallentando i ritmi di allenamento e con tecniche di rilassamento.
Ipotesi singolare, i comportamenti di Mancini erano ancora peggiori con Mourinho, quei bei tempi in cui ci si allenava cogliendo margherite a bordo campo.
Zenone mi permetta di contraddirla, lo stesso Mancini aveva gli anni scorsi gli stessi atteggiamenti anche più reiterati e sicuramente con Mourinho si allenavano meno intensamente.
P.S. Sarei curioso di sapere se lei appartiene alla scuola eleatica o stoica
a zenò te prego…
Piacentini nessuno deve osare di attaccare il Mancini calciatore della Roma e con forte attaccamento alla squadra, ma se fosse mio figlio lo attaccherei ugualmente per i suoi atteggiamenti troppo aggressivi.
Una cosa poi non capisco leggendo i commenti, ma prima ci rubavano le partite e giustamente reagivamo, ora che ci arbitrano più correttamente stiamo “sperando” in un ritorno al passato per poter arrabbiarci di nuovo?
Il complottismo non muore mai
L’arbitro non lo ho indovinato perché hanno designato Sozza (e quindi ce la faranno zozza) ma Mazzoleni all’Avar ci avrei scommesso visto che lunedì era distratto deve.rimediare!
bisogna fare attenzione a Bailey, mi sembra uno che gioca per se stesso e non per la squadra. quando ha sostituito Soule’ si è aperta una voragine sul nostro lato destro dove è rimasto solo Wesley
Se prendono Chiesa che sta bene, va detto visto il grave infortunio, la Roma è in lotta per lo scudetto. Zirkee vorrebbe dire far fuori sia Dovbik che Ferguson. A me Ferguson piace e ci punterei. L esterno alto a SX di valore risolverebbe il problema del centravanti. Convinzione personale.
