Capello: “Wesley devastante, può essere la chiave per aprire la Juve. Ma l’uomo in più è Gasp”

Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Roma, ha rilasciato un’intervista all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport per parlare anche della sfida di sabato. Questo un estratto delle sue dichiarazioni.
Gasperini come può far male alla Juventus?
“Wesley sfreccia, è devastante tanto a destra quanto a sinistra: può essere la chiave della Roma per aprire la Juventus. Ma l’uomo in più di Gasp è sempre lo stesso”
Chi?
“Svilar. È il miglior portiere del campionato: letture pazzesche e interventi super. È un portiere che pesa come un bomber nell’economia della squadra”.
Il centravanti resta il problema della Roma?
“Ferguson inizia a muoversi meglio, qualcosa di positivo si intravede. Sarà interessante vedere se Gian Piero punterà sulla qualità di Dybala o se rinuncerà all’argentino per privilegiare intensità, ritmo e pressing”.
Fonte: Gazzetta dello Sport
scusi capello… ma l’ambiente romano? Le radio? non dice nulla? strano….
Voleva dirlo…ma si è limitato a cercare di portare un po’ di sfiga. Nel dubbio, grattamose e ignoriamolo
Perché non è vero? Abbiamo avuto ieri un saggio dell’ambiente romano e delle radio, con Guidone Corsi che ha scoperto che Wesley ha 21 anni quando nella sua trasmissione lo paragonavano a Bruno Ceres.
Capello quando ce l’ha con l’ambiente e le radio dice solo la verità… creano solo un ambiente tossico perché purtroppo hanno seguito
Capello non capisci niente …sono troppi 25 mln … mica bisogna attendere prima di criticare …. qui si giudica ancor prima di vedere le performance in campo … poi se lo compri dopo che sono esplosi criticano la società perché doveva prenderli quando costano poco … oggi il valore di sarebbe maggiore e nessuno lo dice
Oggi Wesley è un laterale che secondo me ha un valore calcistico che supera 35 pippi. A occhio.
Non lo voglio commentare, mi limito ad osservare che “Capello ha parlato”……….
FORZA ROMA
Ha parlato della romanità’, come no. Leggete l’intervista integrale. Come se la colpa per aver vinto un solo scudetto con quella squadra stellare, per aver suggerito acquisti sbagliati dilapidando un patrimonio (Cassano e Pellizzoli ad esempio) fosse delle radio.
Caro Capello, Gasperini con quella squadra avrebbe vinto 5 scudetti.
Immagina nel 2016 quanti ne vinceva Gasp.
Questo (Capello) ogni volta che apre bocca e dice qualcosa sulla Roma, porta una sfiga enorme…
Damose ‘na grattata va…
una domanda quanti anni sono che non riusciamo.a vincere a Torino?(Milan, Inter?)
E’ giunta l’ora di andare a vincere fosse la volta bona?
c’e’ da spostare un Mazda!
tanto per un amico che ‘ è quella de Capello?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.