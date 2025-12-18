“ON AIR!” – TORRI: “A Torino il primo set point Champions”, BERNABAI: “Stra-sicuro che con Raspadori farebbero meglio anche Ferguson e Dovbyk”, FERRAZZA: “Lui e Zirkzee a gennaio? Magari…”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Se Ferguson dovesse fare doppietta a Torino, che succederebbe sul mercato? Lui secondo me col Como ha fatto una grande partita. L’ho visto molto più dentro al gioco della Roma. Io aspetterei un attimino sul mercato per capire cosa ti serve…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per me è più importante l’esterno che non El Shaarawy, quello è un ruolo che ti manca proprio, forse hai giusto El Shaarawy con quelle caratteristiche. Serve un esterno che sappia portare i gol che stanno mancando. Zirkzee? Spero che arrivi ieri, non domani…ma se ne puoi prendere uno solo, io penso che Gasperini preferirebbe l’esterno più del centravanti. Zirkzee è anomalo, può giocare anche esterno, per cui prenderei più lui. Certo che se dovessero arrivare tutti e due, e a me Raspadori piace, ma anche Gudmundsson è sottovalutato perché a Firenze sta facendo male, o al limite un Laurientè, ci cominciamo a divertire…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Io l’anno scorso di questi tempi avevo fondato la brigata Raspadori, quindi con me sfondi una porta aperta. C’è tanta diffidenza su questo ragazzo, non capisco il perchè, forse sarà antipatico….”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “Io faccio parte della schiera che portava avanti il lodo Rapadori. Nel mio ordine cronologico di interventi andrei prima su Raspadori e poi Zirkzee, perchè sono stra-convinto che sia Ferguson che Dovbyk con Raspadori accanto, uno che attacca la profondità, che riempie l’area, rapido e imprevedibile, anche i due centravanti ne trarranno grande giovamento…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Oggi si parla di Zirkzee e Respadori per gennaio, magari, non sarebbe male se arrivassero davvero questi due attaccanti. Un paio di giocatori li dovrai rimandare al mittente, Ferguson e Bailey, ma non so se riuscirai a fare tutte queste cose. Ma se fosse…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Quale deve essere la bravura di Massara? I soldi sono importanti, ovviamente, ma il problema è anche un altro: devi avere tante conoscenze. Devi conoscere procuratori, direttori, presidenti importanti. Devi anche fare un lavoro di contorno, oltre ai soldi che devi portare. Se tu arrivi là e non sei nessuno, quelli ti chiedono 50 e tu mi devi portare 50. Se invece sai con chi parlare, le cose cambiano…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Spalletti o Gasperini? Sceglierei Spalletti, perchè ha avuto la capacità di fare tante cose nella sua carriera, di cambiare, di innovarsi, di arrivare sempre a una soluzione. Lo abbiamo anche vissuto di più, sia quando stava emergendo che quando era un allenatore affermato. E poi ha vinto uno scudetto a Napoli. Però parliamo di due fenomeni della panchina, sono vicinissimi, e alla fine sono anche gusti personali…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma a Torino ha il set point di un match di tre set su cinque. Perchè siamo vicini alla metà del campionato, e se vincessi andresti a sette punti di distacco dalla Juventus. Noi però continuiamo a parlare da quarto posto, ma la Roima secondo me deve puntare a uno dei primi quattro posti: c’è il primo, c’è il secondo, c’è il terzo e c’è il quarto. E se anche dovessi arrivare secondo che vi farebbe schifo. E la partita di Torino è un crocevia della stagione, perchè se dovessi vincere cambierebbe tutto. Non sono così convinto che il Milan sia più attrezzato della Roma, specie se prende davvero Fullkrug…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il centravanti? C’ha provato l’Atalanta a giocare senza e ha preso tre gol, e ha rimesso Scamacca, che probabilmente il miglior attaccante italiano di questi tempi e ha risolto i problemi offensivi. Ferguson, che non è un fuoriclasse, ha lo spessore per tenere. Ma chi altro vuoi mettere… La Roma ha il peggior attacco, ma Ferguson ci può stare, le soluzioni intermedie non ti portano da nessuna parte. Con la Juve sarà una partita fisica, e l’assenza di Ndicka è un’avvisaglia a stare molto attenti… Chi prenderei per la mia squadra tra Gasp e Spalletti? Bella domanda…sono personaggi scomodi per certi versi, se dovessi andare sul campo sono entrambi di livello molto alto, farei sei mesi con uno e sei mesi con l’altro…”

Fernando Orsi (Radio Radio): “Chi sceglierei tra Spalletti e Gasperini? Sono entrambi bravi, ma prenderei Gasperini, mi piace il suo modo di giocare aggressivo, sul recupero palla. Spalletti è più stiloso nel gioco, Gasperini è più ignorante e prenderei lui…”

Redazione Giallorossi.net