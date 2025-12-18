Ultime da Trigoria, Dovbyk ancora a parte: la Juve si allontana

La Roma continua a lavorare al Fulvio Bernardini di Trigoria in vista della delicatissima trasferta di Torino contro la Juventus, in programma sabato sera alle 20:45 e valida per la 16ª giornata di Serie A.

Nella seduta odierna la squadra di Gian Piero Gasperini si è allenata regolarmente sul campo, sotto lo sguardo attento di Claudio Ranieri, presente a bordocampo per seguire da vicino il lavoro del gruppo.

Le notizie meno incoraggianti arrivano però da Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino ha svolto ancora allenamento personalizzato, proseguendo il percorso di recupero senza unirsi al resto dei compagni. Una situazione che rende sempre più complicata la sua convocazione per la sfida dell’Allianz Stadium.

Nei giorni scorsi si era respirato un cauto ottimismo, ma la nuova frenata frena anche le speranze di vedere Dovbyk a disposizione contro i bianconeri. Gasperini attende segnali nelle prossime ore, ma il tempo stringe e la sua presenza resta fortemente in dubbio.

