Roma, accordo vicino con Stake come main sponsor da gennaio 2026

Emerge una possibile svolta nella lunga ricerca del nuovo main sponsor della Roma. Secondo un’indiscrezione rilanciata dalla trasmissione Te la do io Tokyo su Tele Radio Stereo, il club giallorosso sarebbe vicino a chiudere un accordo con Stake.com, noto brand internazionale attivo nel settore del gioco e delle scommesse, a partire da gennaio 2026.
A rendere la pista particolarmente credibile è il legame con la proprietà: Stake è infatti l’attuale main sponsor dell’Everton, altro club controllato dalla famiglia Friedkin. Un dettaglio tutt’altro che secondario, rafforzato anche da una coincidenza temporale significativa: a partire da marzo, Stake non potrà più comparire sulle maglie dell’Everton in Inghilterra a causa di problematiche legate alla licenza, circostanza che libererebbe il marchio per una nuova partnership.
Resta però da superare un nodo di carattere normativo. In Italia, il Decreto Dignità vieta la sponsorizzazione diretta di aziende legate al gioco d’azzardo sulle maglie delle squadre di calcio. Per aggirare il problema ed evitare sanzioni, la Roma potrebbe esporre un brand collegato a Stake ma non direttamente riconducibile alle scommesse, come ad esempio un portale di news di proprietà della stessa azienda, sul modello di quanto già fatto dall’Inter con “Betsson.sport”.
(Fonte: Tele Radio Stereo)
Farsi dare soldi da aziende che lucrano sulla debolezza umana e che rovinano famiglie (tant’è che appunto, sono pure dovuti intervenire con un decreto). E in più trovare modo per aggirare le sanzioni del decreto sulla lotta alla ludopatia.
Non mi interessa se la Roma ci guadagnerebbe, non è una cosa da andarne orgogliosi.
Alla fine Zenone ce l’ha fatta, ha avuto ragione lui: Stakaxx, arriverà….
😅
Speriamo bene.
Cicatun Cicatun Cicatun.
FORZA ROMA
I soldi sono soldi, ma onestamente mi sarebbe piaciuto non fare da sponda alle scommesse…
lo dice il nome del decreto. è una questione di dignità
Anche se è un male diventato quasi inevitabile in questa era storica, è comunque un male che mi colpisce particolarmente. Il fatto che le cose peggiori abbiano sempre il successo maggiore è molto significativo di quanto siamo una specie ancora “neonata” nel quadro generale dell’esistenza.
spero proprio di no, non mi piace chi guadagna con le scommesse sulla pelle della povera gente
Il calcio come veicolo dell’introduzione e normalizzazione nella società del gioco d’azzardo è e rimane un’oscenitá. Che sia la Roma o qualunque altro club.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.