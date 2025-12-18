Mercato Roma, Zirkzee con Raspadori: trattative avviate, arrivano conferme

La Roma accelera sul mercato e lavora concretamente su due piste parallele per rinforzare l’attacco nel mese di gennaio. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora, i nomi su cui il club giallorosso sta insistendo con maggiore decisione sono quelli di Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. Voci già circolate nei giorni scorse, e confermate dal giornalista de Il Tempo.
Per quanto riguarda l’attaccante olandese del Manchester United, la trattativa va avanti ormai da circa due mesi. Zirkzee resta il profilo che mette tutti d’accordo a Trigoria, a partire da Gasperini, ma l’operazione è legata ai tempi e alle condizioni dettate dal club inglese, oltre alla formula del trasferimento, su cui la Roma continua a lavorare.
In parallelo, però, Massara ha riattivato con forza la pista Raspadori. L’attaccante azzurro, attualmente all’Atletico Madrid, è tornato nei radar giallorossi negli ultimi giorni, con la Roma che ha presentato una proposta chiara: prestito con diritto di riscatto. Una formula considerata sostenibile dal club e gradita anche al giocatore, che cerca maggiore continuità.
La sensazione è che la Roma non voglia farsi trovare scoperta e stia preparando il terreno su più fronti, pronta ad affondare il doppio colpo non appena si creeranno le condizioni favorevoli. L’attacco resta la priorità assoluta del mercato di gennaio.
Avrei preferito un bomber, però meglio di niente…
con zirkzee si buttano via molti soldi..meglio prendere altro..
Ciao Paolino core 🫶❤️
Che la buona sorte ti affianchi sempre,
se vanno in porto questi due affari
non penso ci sará piú posto per lui,
à meno che non firmi un contratto legato
alle presenze, ma anche se intavolerebbero
questa opzione la vedo difficile.
Qualcosa comunque bolle in pentola visto che
contrattualmente parlando lui si gestisce
autonomamente ed é padrone del suo destino
calcistico, con lui i procuratori fanno la magra.
Forse raspadori. Non mi piace puntare su esuberi di altre squadre. Quando titolari forti?
Mo chi glielo dice a Dicagno?!
FORZA ROMA
