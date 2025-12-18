FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 18 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.
Ore 10:35 – Natale solidale: Svilar e la Roma a Primavalle
Proseguono le iniziative benefiche della Roma in vista del Natale. Mile Svilar, insieme ad alcuni ragazzi del settore giovanile, ha partecipato al programma “Stronger Together” presso l’Opera Don Calabria di Primavalle, realtà che assiste persone altamente vulnerabili. Il club giallorosso ha portato supporto, generi di conforto e assistenza sanitaria in una struttura che accoglie pazienti con disabilità, gestisce una mensa da circa 1.500 pasti al giorno e un centro di distribuzione abiti per i più bisognosi. (asroma.com)
Ore 10:15 – Zirkzee, la prima offerta della Roma
Resta Joshua Zirkzee l’obiettivo principale della Roma. Secondo La Repubblica, l’offerta del club giallorosso è di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30. Può pesare la volontà del giocatore, che verrebbe volentieri alla corte di Gasperini. (La Repubblica)
LEGGI ANCHE – Zirkzee, la mossa della Roma: giallorossi disposti ad aspettare metà gennaio
Ore 9:30 – Benatia e la Roma: “L’addio mi ha spaccato il cuore”
Medhi Benatia, oggi ds del Marsiglia, è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma e del rapporto con Francesco Totti. “Con Checco siamo molto amici, era bello goderselo in allenamento, per la classe, gli scherzi e le risate” ha raccontato l’ex difensore. Poi il passaggio più delicato sull’addio: “Non sarei mai andato via, l’addio mi ha spaccato il cuore. Volevo rinnovare ma Sabatini mi disse che doveva vendermi per il fair play finanziario. Oggi da dirigente lo capisco, allora no. Mi fece arrabbiare, persi la fiducia, ma io volevo vincere a Roma”. (Gazzetta dello Sport)
Ore 8:25 – Romano verso la convocazione per sabato
Il giovane centrocampista Alessandro Romano, tornato in Primavera dopo aver svolto la preparazione con Gasperini, può recuperare da un piccolo infortunio muscolare ed essere convocato per la trasferta di Torino contro la Juventus. (Il Messaggero)
Ore 7:30 – Juve-Roma, il ballo degli ex
Sabato sera all’Allianz Stadium va in scena Juve-Roma, sfida chiave per la corsa Champions. Tra i temi più caldi c’è quello degli ex: Paulo Dybala e Matias Soulé, oggi in giallorosso, tornano a Torino dopo addii dolorosi. “Ho pianto durante la trattativa” ha raccontato Soulé, mentre Dybala sogna il rinnovo e una vita futura a Roma. Curiosità: nessuno dei due ha mai segnato alla Juventus. Sabato proveranno a rompere il tabù. (La Repubblica)
LEGGI ANCHE – O lo ami o lo detesti: Mancini, proiezione del tifoso in campo
IN AGGIORNAMENTO…
Scusate, quanto manca a sabato sera?
C’ho na voglia … !!!
Daje Roma mia bbbella daje.
FORZA ROMA
…off topic …🐁 ma non troppo. I comitati del “no allo stadio 🏟 ” intendono spostare la lotta dal piano amministrativo a quello penale. Che quella è la natura delle accuse paventate nel ricorso ultimo presentato in questi giorni. Questo richiederà tempi che, notoriamente nel nostro ordinamento e nel suo esprimersi, biblici.
Non abbiamo possibilità di vedere oggi il contenuto sostanziale delle carte (le prove a supporto dei reati denunciati)… quello serve, ma se non viene respinto il dilatarsi di anni non è ipotesi remota.
caro mehdi, tu volevi rinnovare al doppio dopo un solo anno, il fumante ti avrebbe rinnovato volentieri il contratto a ma cifre un po’ piu’ basse. Dopo hai fatto di tutto per creare problemi e andartene. Mi spiace ma quello che semini raccogli eh
e quindi ne Paulo ne Mati hanno mai segnato alla giuve . . .
Lo sapevamo già, caro Benatia, con buona pace di quelli che mandavano giù tutto quello che dicevano i media amici della società. Guarda caso in quegli anni tutti i forti volevano andarsene e la Roma non poteva opporsi… Va bene una, due volte, ma poi anche un fesso avrebbe capito che era una precisa strategia della società, su input della proprietà.
Ti ha spaccato il cuore e ti ha riempito le tasche.
Non mi ricordo a quell’epoca tutto questo strazio da parte del buon Benatia.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.