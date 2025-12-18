FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo giovedì 18 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:35 – Natale solidale: Svilar e la Roma a Primavalle

Proseguono le iniziative benefiche della Roma in vista del Natale. Mile Svilar, insieme ad alcuni ragazzi del settore giovanile, ha partecipato al programma “Stronger Together” presso l’Opera Don Calabria di Primavalle, realtà che assiste persone altamente vulnerabili. Il club giallorosso ha portato supporto, generi di conforto e assistenza sanitaria in una struttura che accoglie pazienti con disabilità, gestisce una mensa da circa 1.500 pasti al giorno e un centro di distribuzione abiti per i più bisognosi. (asroma.com)

Ore 10:15 – Zirkzee, la prima offerta della Roma

Resta Joshua Zirkzee l’obiettivo principale della Roma. Secondo La Repubblica, l’offerta del club giallorosso è di un prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto a 30. Può pesare la volontà del giocatore, che verrebbe volentieri alla corte di Gasperini. (La Repubblica)

Ore 9:30 – Benatia e la Roma: “L’addio mi ha spaccato il cuore”

Medhi Benatia, oggi ds del Marsiglia, è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma e del rapporto con Francesco Totti. “Con Checco siamo molto amici, era bello goderselo in allenamento, per la classe, gli scherzi e le risate” ha raccontato l’ex difensore. Poi il passaggio più delicato sull’addio: “Non sarei mai andato via, l’addio mi ha spaccato il cuore. Volevo rinnovare ma Sabatini mi disse che doveva vendermi per il fair play finanziario. Oggi da dirigente lo capisco, allora no. Mi fece arrabbiare, persi la fiducia, ma io volevo vincere a Roma”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:25 – Romano verso la convocazione per sabato

Il giovane centrocampista Alessandro Romano, tornato in Primavera dopo aver svolto la preparazione con Gasperini, può recuperare da un piccolo infortunio muscolare ed essere convocato per la trasferta di Torino contro la Juventus. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Juve-Roma, il ballo degli ex

Sabato sera all’Allianz Stadium va in scena Juve-Roma, sfida chiave per la corsa Champions. Tra i temi più caldi c’è quello degli ex: Paulo Dybala e Matias Soulé, oggi in giallorosso, tornano a Torino dopo addii dolorosi. “Ho pianto durante la trattativa” ha raccontato Soulé, mentre Dybala sogna il rinnovo e una vita futura a Roma. Curiosità: nessuno dei due ha mai segnato alla Juventus. Sabato proveranno a rompere il tabù. (La Repubblica)

