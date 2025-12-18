Calciomercato Roma, il West Ham pensa a Dovbyk per sostituire Fullkrug

Il mercato di gennaio della Roma non sarà fatto solo di entrate. Massara è pronto a muoversi su più fronti per consegnare a Gasperini il miglior reparto offensivo possibile, valutando anche eventuali uscite eccellenti.
Tra i nomi da monitorare c’è quello di Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il West Ham ha effettuato un primo sondaggio per l’attaccante ucraino. L’interesse degli Hammers è legato alla possibile partenza di Fullkrug: solo in quel caso il club inglese potrebbe affondare il colpo per individuare il sostituto.
Al momento non si parla di trattativa avviata, ma solo di un contatto esplorativo. La Roma osserva con attenzione, consapevole che un’eventuale cessione in avanti potrebbe liberare spazio – tecnico ed economico – per intervenire con decisione sul mercato in entrata, dove il rinforzo offensivo resta una priorità assoluta.
Fonte: Sportmediaset
