“ON AIR!” – PETRUZZI: “Raspadori sarebbe un grandissimo acquisto”, ROSSI: “Il suo potenziale è ancora inespresso”, ORSI: “Scambio Cristante-McKennie? Roba da ridere”, PRUZZO: “Juve-Roma? Penso a un pareggio”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Da quello che sembra Massara ha davvero cominciato a lavorare da subito al mercato, già dal 3 settembre. Se davvero riuscisse questo doppio colpo sarebbe tanta roba, che darebbe una luce diversa alle nostre aspettative rispetto alla stagione della Roma. Abbiamo detto che Gasp stava facendo un mezzo miracolo, se a inizio febbraio stai ancora lì in mezzo alle grandi, e con in più un mercato adeguato…eh…ci stiamo…”

David Rossi (Rete Sport): “Sarei molto sorpreso se la Roma riuscisse a portarsi a casa sia Zirkzee che Raspadori. Certo che se davvero lo facesse…Raspadori però non mi sembra un esterno, lui non è Lookman, lui il meglio lo ha fatto giocando sottopunta. Ma sarebbe sbagliato cercare il giocatore identico a Lookman: un allenatore deve anche tirare fuori il meglio con quello che ha. Raspadori da sottopunta è fortissimo, di lui mi piace che ha quando palla tira, e ha un bel tiro, è un giocatore completo che ha un potenziale ancora inespresso. Ma non è un esterno. La mia domanda quindi è: meglio avere una seconda punta da 25 milioni, o un esterno da 5 milioni?…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Non succede, ma se la Roma vincesse a Torino… Mercato? Gasperini non ha voluto altri rinforzi a fine agosto, però ha detto che poi a gennaio serviva l’impresa. Gasp quel tipo di giocatore lì, l’esterno, lo ha sempre avuto: prima aveva il Papu Gomez, poi Lookman. Raspadori può giocare anche a destra, a sinistra, da nove…Conte addirittura lo ha fatto giocare intermedio. E’ un calciatore col quale vai sul sicuro: tecnicamente è molto forte, è uno completo. La scelta dell’Atletico Madrid non l’ho capita, forse pensava di giocare di più. Per me sarebbe un grandissimo acquisto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Spalletti nel suo secondo mandato è stato spietato, quando Baldini e Sabatini gli hanno detto di fare fuori Totti, lui ha eseguito. Siccome lo facciamo passare come uno pazzarello, beh lì no, è stato cattivo, punto. Io non perdono l’esecutore, non me ne importa niente. Francesco è un buono e lo ha perdonato, ma questo è una delle persone più negative che c’è stata nella storia della Roma. Tanti dicono che la Roma più bella è stata quella di Spalletti, sicuramente è stata una buona Roma quella, ma la mia provocazione è questa: preferisco la Roma di Mourinho. Lì non siamo andati oltre alla Coppa Italia…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La Roma da tempo sta cercando il main sponsor, sarà questo il prossimo passo. Raspadori? E’ una possibilità. Il doppio colpo con Zirkzee farebbe felice Gasperini. La formazione anti-Juve? Domani ci saranno pochi cambi rispetto al Como: Celik al posto di Ndicka. Davanti Ferguson è in vantaggio su Dybala e Baldanzi…”.

Piero Torri (Radio Manà Manà): “Raspadori? So che c’è ancora da sistemare la questione del prestito con diritto di riscatto, formula alla quale l’Atletico Madrid non ha ancora detto sì. Io credo che alla fine l’operazione si farà. Forse l’Atletico vorrebbe più garanzie di un riscatto, ma la Roma non le può dare…”.

Mario Mattioli (Radio Radio): “La Juve sta lavorando per migliorare il parco giocatori e a gennaio qualcosa arriverà. La sconfitta contro la Roma chiuderebbe buone parti della speranza della Juve di agganciare il gruppo che conta. Scambio Cristante-McKennie? Il titolo di Tuttosport è giusto, perchè Crostante può intrigare la Juve e McKennie stuzzicare Gasp perchè sarebbe adattissimo, ma se togli McKennie alla Juventus… Sono due giocatori intriganti, possono essere in molti ruoli e hanno un rendimento sicuro…”

Fernando Orsi (Radio Radio): “Cristante per McKennie? Mario (Mattioli, ndr), magna tranquillo…Uno scambio del genere ora ti viene da ridere…ma come fa la Roma a privarsi di Cristante per prendere McKennie…Juve-Roma è una partita sequilibrata, se vedo il cammino di questo campionato la Roma ha qualcosa in più. Non sono convinto per niente che la rosa della Juve sia superiore, forse solo in attacco è meglio la Juve, ma alla fine non segnano come quelli della Roma. E’ una partita di svolta: chi vince può pensare a qualcosa di diverso. E attenti all’arbitro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Scambio Cristante-McKennie? Ahahah…ma veramente, ma chi è questo genio…Juve-Roma? Penso a un pareggio, la Roma non ha mai pareggiato e la Juve non so quanto disdegnerebbe. La Juve ha dietro squadre che possono metterle pressione, e se vai fuori dai primi 5 punti rischia di essere una stagione molto deludente…”

