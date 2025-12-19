Conferenza Spalletti: “Contro la Roma esame di maturità in stile università. Gasperini trasforma i giocatori”

Alla vigilia della super sfida contro la Roma, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha presentato il match in conferenza stampa, dedicando parole di grandissima stima all’allenatore avversario, Gian Piero Gasperini.
Sulla cena con Gasperini?
“Io sto bene con tutti e molti di questo campionato. Gasperini è uno di quelli che mi ha messo curiosità da sempre, perché io lo conosco. È il modo di praticare il mestiere che mi interessa e bisogna imparare da Gasperini. Lui è un modello. Le sue squadra ti vengono addosso e allenava così già da Crotone. Tutti i giocatori che ha avuto allenano come lui: Palladino, Juric, Modesto, Bocchetti. Trasforma i giocatori e se non sei al livello lui trova i difetti e ti viene a sgamare le tue debolezze. I due terzi di difesa te li trovi dentro l’area di rigore, chiunque della squadra è disponibile a sapersi comportare in qualsiasi zona di campo. È difficile trovare gli spazi con la Roma, perché lui attraverso il suo modo asfissiante riesce a non farti acchiappare il tuo modo di giocare. Devi andare oltre i duelli perché se non riesci ad andare oltre rischi di fare la loro partita. Lui ha inventato un modo di giocare che adesso seguono in tanti. Bisogna fare i complimenti a lui e alla Roma”.
Sulle parole di Capello (che ha parlato di Juve da scudetto, ndr)?
“Capello bisogna sempre ascoltarlo. Ora abbiamo fatto una bella partita, ma domani abbiamo un esame di maturità in stile università. Domani sono curioso di vedere la partita contro la Roma”.
Come sta Milik?
“Milik domani è convocato. Io l’ho trovato come un bambino felice che ha la possibilità di fare il gioco che ha sempre voluto. È un ragazzo che ha grande entusiasmo e conosce bene il ruolo che fa”.
Bremer gioca?
“Bremer gioca e dobbiamo fare delle valutazioni su Rugani e Cabal che hanno degli affaticamenti muscolari”.
Se è un esame di maturità non può essere d’università 😀
Quando Luciano si spoglia del personaggio, è sicuramente un professionista capace, prova ne è come abbia disaminato su Gasperini!
Ma non gli basterà…!
A questo giro, attacchiamo noi.
FORZA ROMA
Vogliamo lo scalpo del pelato!
speriamo che vi boccino!
Esame di maturita’ in stile universita’. Poche idee e confuse.
se la juve vince va ha un punto da noi,secondo voi considerando che con le grandi le abbiamo perse tutte ,chi vincerà a Torino magari con qualche decisione birikina ?di solito ha,Torino perdiamo sempre o quasi,e soprattutto se dobbiamo fare il salto di qualità, che non facciamo mai….speriamo ma la vedo molto dura uscire da Torino sani
ma statte zitto a pelato che domani prendi la sveglia
Gargamella gobbo fracico!!
Domani sera spero ardentemente di vedere lo Zuccone fare il peripatetico davanti la sua panchina con lo sguardo per terra, come quando le cose gli vanno di traverso.
Er pelato è n’grande allenatore ortre a esse n’gran parakulo. Me auguro che domani Gasperini riesca ad ingrullirlo come se deve e che se torni a Roma con n’ber risurtato : un pareggio andrebbe puro bene ma er Mister, giustamente, vo’ sempre vince e fa bene a tene’ la mentalità ar top. Se pò vince io ce credo, arbitri 🤘ornuti permettendo. DAJE ROMA DAJEEEEEE 👊💪🌶💛❤️
