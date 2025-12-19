FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 19 dicembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Cristante intriga la Juve, McKennie stuzzica Gasp

Bryan Cristante resta un punto fermo della Roma di Gasperini: contratto fino al 2027, quasi 3 milioni di ingaggio e ruolo chiave a centrocampo. La società rifletterà sul suo futuro a fine stagione, considerando età, stipendio e prospettive, mentre la Juventus monitora la situazione per un possibile trasferimento. Intanto Weston McKennie, in scadenza a giugno, potrebbe tornare in Premier League, con la Roma e Gasperini tra gli osservatori interessati. (Tuttosport)

Ore 8:45 – Dovbyk, nuovo stop: il rientro slitta

Niente da fare per Dovbyk, il rientro slitta ancora. L’ucraino anche ieri non si è allenato in gruppo, svolgendo soltanto una seduta individuale, e non sarà inserito da Gasperini nella lista dei convocati per la sfida di domani sera contro la Juventus. L’ex Girona si era fatto male nel corso della partita del 9 novembre scorso contro l’Udinese, riportando la lesione al tendine del retto femorale. Dopo un mese di stop, la scorsa settimana Dovbyk si era allenato in gruppo, avvertendo però un nuovo problema, che lo ha costretto ad un pit-stop più lungo del previsto. (Il Tempo)

Ore 07:10 – Koné instancabile: sempre in campo con Gasp

Manu Koné si conferma il vero motore del centrocampo della Roma. Il francese di Gasperini non ha saltato neanche un minuto in campionato, giocando tutte le 15 partite dall’inizio alla fine. I numeri parlano chiaro: 90,5% di passaggi riusciti (661 su 730) e 15 passaggi chiave, a conferma della crescita tecnica oltre che atletica. Con l’assenza di El Aynaoui, impegnato in Coppa d’Africa, Koné sarà chiamato agli straordinari. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…