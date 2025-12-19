Juventus-Roma: le ultime dai campi, dove vederla in tv e il risultato più probabile

Juventus-Roma di sabato 20 dicembre 2025 (ore 20:45, Allianz Stadium) si presenta come uno snodo cruciale per la corsa Champions e per i sogni scudetto delle due squadre.

I bianconeri, pur favoriti dai bookmaker, dovranno fare i conti con una Roma in grande crescita di risultati e con grande fiducia nel proprio percorso. L’equilibrio resta alto, la partita si preannuncia molto combattuta e dall’esito incerto.

Ultime dai campi

Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze: Dovbyk non ha recuperato e non sarà disponibile, mentre Hermoso è in dubbio per un lieve affaticamento muscolare. Confermato invece il modulo a tre dietro e le due mezzepunte alle spalle del centravanti.

Tra le note positive, Soulé e Pellegrini sono pronti a guidare l’attacco, con Ferguson leggermente favorito su Dybala per il ruolo di riferimento offensivo. Out per la Coppa d’Africa Ndicka ed El Aynaoui, mentre la Juventus deve fare a meno di Koopmeiners per squalifica e di Vlahovic, Gatti e Pinsoglio per infortuni.

Dove vederla in tv e streaming

Juventus-Roma sarà trasmessa in co-esclusiva dai principali operatori pay. Gli abbonati potranno seguirla sia su DAZN, attraverso l’app o il canale Zona DAZN su Sky, sia su Sky Sport, sui canali dedicati alla Serie A. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile su DAZN, Sky Go e NOW, a condizione di avere un abbonamento attivo sulle rispettive piattaforme.

Quote e pronostico

Secondo i bookmaker, la Juventus parte leggermente favorita, ma i margini sono stretti e lasciano spazio a scenari aperti. Il segno “1” per i bianconeri si attesta indicativamente tra 2.05 e 2.10, il pareggio tra 3.20 e 3.35, mentre il successo esterno della Roma quota tra 3.80 e 4.00. I modelli statistici confermano un vantaggio per la squadra di Spalletti, con circa il 44–45% di probabilità di vittoria, contro il 32% della Roma e il 22% del pareggio.

Analizzando forma, tendenze offensive e difensive, il risultato più plausibile sembra essere una vittoria di misura dei padroni di casa. La combinazione più coerente con le ultime gare interne dei bianconeri e l’attuale stato di forma delle due squadre suggerisce un 1-0 per la Juventus, con un punteggio basso e l’Under 2,5 come scelta più probabile.

Probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All.: Spalletti.

ROMA (3‑4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

Arbitro: Simone Sozza (Sez. Seregno)

Assistenti: Baccini, Perrotti

IV uomo: Sacchi

VAR: Ghersini

AVAR: Mazzoleni

Giallorossi.net – Andrea Fiorini