Roma allo Stadium per il grande salto

Juventus-Roma non è mai una partita normale. Non lo è per la classifica, non lo è per la storia, non lo è per quello che evoca dentro e fuori dal campo. Stasera, però, allo Stadium c’è qualcosa in più: c’è una Roma che arriva con quattro punti di vantaggio, con certezze nuove e con una domanda che pesa come un macigno. Quanto vale davvero questa crescita?
Gasperini l’ha detto senza girarci intorno: la Juve è un parametro. Batterla significa sentirsi competitivi ad alto livello, perdere vuol dire restare ancora un passo indietro. E allora Juventus-Roma diventa una specie di esame di maturità, di quelli che non ammettono sconti né scuse. Perché fin qui, contro le big, la Roma ha sempre inciampato. E perché vincere a Torino, soprattutto a Natale, è una tradizione che per i giallorossi somiglia più a una maledizione che a una festa.
Dentro questa sfida c’è soprattutto Matías Soulé. Non più promessa, non più talento intermittente, ma presenza costante. I numeri raccontano la sua trasformazione meglio di mille parole: tocchi in area, continuità, responsabilità. Gasperini lo ha preso per mano e lo ha messo al centro del progetto. Oggi Soulé è l’attacco della Roma, l’uomo attorno a cui ruota tutto, il post-Dybala diventato presente. E affrontare la Juventus, la squadra che lo ha lasciato andare, è il contesto perfetto per completare il salto: da talento a giocatore decisivo. Non è una questione di rivincite, ma di consacrazione.
Dall’altra parte c’è proprio Paulo Dybala, che questa partita l’ha vissuta per sette anni come casa e ora rischia di guardarla ancora dalla panchina. Sarebbe il suo ultimo tango allo Stadium, probabilmente, in una stagione che per lui è iniziata male come mai prima. Un solo gol in campionato, centralità smarrita, futuro in sospeso. Se giocherà, sarà per provare a riaccendere la Joya. Se non giocherà, il segnale sarà ancora più forte: la Roma sta andando avanti, anche senza di lui.
Juventus-Roma è anche Gasperini contro il suo passato. Torino poteva essere una scelta naturale, comoda, quasi scontata. Lui invece ha scelto la strada più ripida, quella romanista. Più difficile, più esposta, più rumorosa. E stasera, contro Spalletti, contro una Juve che resta Juve anche quando non domina, si misura la bontà di quella scelta. Non solo in termini di punti, ma di identità.
C’è poi il contorno, che non è mai solo contorno. Il mercato che incombe, i nomi di Zirkzee e Raspadori che rimbalzano tra una domanda e una battuta, l’albero di Natale a Trigoria senza pacchi sotto ma con messaggi chiarissimi. La Roma sa di dover crescere ancora, soprattutto davanti. Ma prima di tutto deve capire chi è davvero. E certe risposte arrivano solo in notti come questa.
Stasera non si gioca solo per la Champions, né solo per un possibile primato momentaneo. Si gioca per rompere una statistica che pesa, per dimostrare che questa Roma non è solo solida e combattiva, ma anche pronta a fare il salto. Perché battere la Juventus, a casa sua, non ti regala un titolo. Ma ti dice, senza bisogno di parole, se sei pronto a pensare in grande.
Fonti: Corriere della Sera, Il Messaggero, Il Tempo
Il problema secondo me ce l’ha la Juve. Per una volta. Noi abbiamo il problema arbitro e il problema Var. Comunque finisca noi saremo davanti e loro dietro. Abbiamo due risultati su tre. Loro uno solo. Questa è la pressione che hanno addosso e bisogna fargliela sentire dal primo minuto andando forte su ogni palla. Loro devono fare gioco e se non ci riescono gli deve salire la paranoia di andare fuori dall’ Europa.
sempre a parlare di complotti.
mancini è stato graziato, era sicuramente da 2′ giallo, avrebbe saltato questa partita.
giochiamola senza farsela sotto come spesso abbiamo fatto nei big match degli ultimi anni, e poi vediamo.
è lì che va costruita la mentalità.
e quale migliore occasione di una “mezza juve” come quella di questo periodo?
❤️🧡💛
Gasp non va lì per pareggiare (che ci starebbe pure come risultato) ma per vincere esponendosi inevitabilmente al contropiede, il gioco è quello nel bene e nel male e lo sappiamo.
Finora questo atteggiamento spavaldo contro le grandi ci ha portato solo sconfitte, io temo che stasera ne verrà un’altra, ma spero di sbagliarmi e festeggiare il Natale con una bella vittoria.
X Rudy…nessun complotto, tra i primi a scrivere e dire che Mancini ha rischiato l’espulsione. Ma gli anni allo Stadium, purtroppo insegnano che l’arbitraggio nel dubbio….
X Rod, Gasp va a giocarsela, ma rimane il fatto che loro devono vincere, noi vogliamo vincere, c’è differenza.
Rudy Völler 9, dispiace constatare che calciopoli non abbia insegnato nulla. Qui non si tratta di complotti ma che il malaffare nel calcio sia sempre esistito è un dato di fatto Tra scandali arbitrali, combine e totonero vi sono interi dossier che lo confermano. Chissà come mai Gravina, Rocchi e Rossetti (nonostante accuse e polemiche) continuano a sedere sulle loro poltrone forse perchè a qualcuno fa comodo? Continuare a sostenere che il calcio sia un mondo onesto e cristallino mi sembra eccessivo. A proposito: Gl’insulti che sono volati in Supercoppa tra Allegri e Oriali sono da censura, la Procura che dice? Occhio all’arbitraggio di stasera, Sozza e Mazzoleni non promettono nulla di buono Sperare in una direzione di gara quantomeno imparziale è il minimo ma trattandosi della rubens ci credo poco Staremo a vedere – Forza Roma!!!
Quanto sei bella….SEMPRE FORZA ROMA.
Articolo roboante e allo stesso tempo una fotografia reale della realtà. Si incontrano 2 squadre che, nel purtroppo disastrato panorama tecnico calcistico nostrano, si rappresentano questo anno come top.
Qualsiasi sia il risultato non disperdiamo il fatto che contro Milan, Inter e Napoli abbiamo giocato alla pari e quindi tra le top ci siamo in ogni caso.
Ma prima o poi lo faremo qualche punto negli scontri diretti o ci accontentiamo sempre di dire di aver giocato alla pari?
Magari da stasera?
Per farla breve, è probabilmente la partita di campionato più importante per la classifica da quando ci sono i Friedkin. Spero solo in un arbitraggio imparziale e che la sfida la decida solo il campo di gioco. Oggi dopo aver visto la partita col Como sono moderatamente ottimista. 🤞
“…domanda che pesa come un macigno…”
“…esame di maturità…”
“…mercato che incombe…”
“…statistica che pesa…”
e niente, non ce la fate proprio ad alleggerire… me sa tanto che i piombi sete voi.
Ascoltate zio Kawa:
🎶 Che sarà sarà
Ovunque ti seguirem
ovunque ti sosterrem
che sarà sarà 🎶
NUN C’È PROBLEMA
Forza Roma sempre.
meno di 2 mesi fa scrivevo che Soulè era il nostro futuro su cui puntare, non Dybala
ci fu una scarica di pollici giù, ora molti di quei pollici hanno cambiato idea;-)
daje Roma daje
non il mio pollice
no 16 ricordo bene che lo sostieni da sempre…ma come vedi qui i pollici in giù vanno sempre alla grande…sono gli stessi di mesi fa, avessero un argomento a proposito
Soulè ha 22 anni e Dybala 32
lo dico da sempre anche io.
Soulè ha 22 anni, e la juve ha fatto una caxxata gigantesca a darlo via, proprio a noi poi.
per anni i ns andavano da loro, il fatto che sia invertita la tendenza è cmq una cosa positiva.
❤️🧡💛
@Clay dunque!? la scarica di pollici in giù non capisce nulla confermi cio!?
A me tutta questa pressione,esaltazione,sfida etc etc etc non piace. Ci stanno preparando il biscottino, non so se accadrà con i ladri di campionati o altri. Soprattutto, vista certa impostazione difensiva gasperiniana ho paura che ci bucano come la latta.
Spero che ti sbagli, ma ho paura di no. Attacco troppo leggero abbiamo.Sul biscotto, hai ragione, arbitraggio da tenere sott’occhio, soprattutto riguardo a Mancini, prima o poi gliela fanno pagare .
SEMPRE FORZA ROMA ❤️🧡❤️🧡❤️🧡❤️🧡 A PRESCINDERE DAL RISULTATO DI STASERA..
mi auguro una partita alta, con ritmi alti con una juve in confusione per 99 minuti!
andiamo a prenderli!!!
ASR
Oggi l’ algoritmo romanista propone un paragone tra Soulé e Perotti. Effettivamente ci sta. Entrambi il primo uomo nemmeno lo vedono, entrambi eccellono nel dribbling, entrambi non si tirano mai indietro e vogliono la palla sui piedi. Diego però avevo il tiro in ogni modo, rasoterra,angolato, di destro e di sinistro, a giro, etc. Mati al momento preferisce lo schiaffo, o a giro o di potenza ma sempre di interno. Ma ha solo 22 anni e Perotti è diventato Perotti quando ne aveva qualcuno di più….
Ops…sono andato a vedere le statistiche. Mi ricordavo più gol da parte di Perotti. Mi sa che Mati lo supera.
Che gran giocatore Diego! Al momento Matias deve ancora dimostrare parecchio ma è davvero sulla buona strada considerando l’età.
Augurio per la partita di stasera:niente regali nostri (tipo inter) e niente furbizie arbitrali (var compreso), poi vinca il migliore.
FORZA ROMA SEMPRE!
Perotti aveva “solo un problema nel tiro”: esaltava i portieri….
Raramente calciava “per fare goal”, ma calciava sempre “stilisticamente bene”!
Fosse stato più caxxuto, più killer, avrebbe avuto uno score ed un pedegree ancora più grandi!
FORZA ROMA
Perotti era un killer nei rigori, ma non aveva grandi altre doti balistiche. La sua utilità era enorme, ma non era uno stoccatore. nulla a che vedere con Dybala o Soulè, che la porta la trovano.
Con Dybala stessa implacablità dal dischetto, quasi senza rincorsa.
E va ricordato il goal all’ultima di Totti…chi era all’Olimpico se lo ricorda bene!
Bella la Roma nostra. Avanti a testa alta assieme ad un grande allenatore anche senza pretendere tutto e subito. Ti amiamo e sempre ti ameremo. Facciamo un percorso di crescita, nella testa, nelle gambe, nella tigna, nella voglia di vincere sempre, nell’unità dello spogliatoio senza primedonne, tutti stretti attorno alla società (che ha fatto anche scelte sbagliate ma non possiamo rimproverarli l’impegno profuso), tutti stretti attorno al nostro allenatore CHE STA DIMOSTRANDO ANCHE DA NOI DI ESSERE UOMO VERO E SOLIDO prima ancora che ottimo allenatore . FORZA ROMA !!
Ho 53 anni e raramente mi sono sentito così forte al cospetto della juve!
Ci manca TOTTI, BATISTUTA, SAMUEL, CAFU, CANDELA ……e chi volte voi, ma OGGI MI SENTO SFACCIATO CON LORO!!!
Oggi mi sento che “qualcosa è cambiato”:
– col Bologna mi sono “scoperto”
– con l’Inter non mi sono arreso
– col Milan ho osato
– col Napoli ho arrancato
– col Como ho reagito
– con la Juve MI VOGLIO IMPORRE!!!
Siamo ad un nuovo step, quello della CONSAPEVOLEZZA: SIAMO FORTI & NON TI TEMO!!!
Finirà probabilmente con qualche “gioco di prestigio della sorte” QUESTA PARTITA, ma non cambierà il destino verso cui SIAMO LANCIATI.
E se non sarà oggi , con GASPERINI CI SARÀ DOMANI
(ma meglio cominciare da oggi…😉)
PREPARIAMOCI AD UN NUOVO LIVELLO!
FORZA ROMA
Ho la tua stessa età e da coetaneo condivido pienamente il tuo pensiero. Forza Roma sempre!!!
Affrontiamo i gobbi in una situazione di rapporti di forza non troppo dissimili da quella gara dell’ottobre 2014 quando guidati da Garcia perdemmo 3:2 a causa delle contestate decisioni arbitrali di Rocchi.
Ad armi pari (arbitro e VAR) ce la giochiamo. Spero che sia così per noi, per la regolarità del campionato e per lo spettacolo di una gara che per il sottoscritto vale quanto un derby.
Di quella partita ricordo tutto. La posizione però non è coincidente, stavolta anche perdendo, dio no voglia, loro restano dietro. Ergo, lo psicodramma juventino è dietro l’angolo, arbitri permettendo, se quelli non riescono ad uscire il primo tempo, anche sullo zero a zero, poi come je se mette la capoccia?
Io di quella partita ricordo anche che, sul 2 1 per noi, gervinho si mangiò un gol clamoroso tutto solo in contropiede. Era fine primo tempo, all’ultimo secondo del recupero poi rocchi fece la doppietta. Lì è così, devi essere perfetto e non devi sbagliare nulla, ma proprio nulla, perché poi il rocchi di turno sta lì apposta a farti pagare tutto
Si vince e basta. Questa è la mentalità della Roma di Gasp, seguito da tutti.
Visti i precedenti con la Rube in trasferta e con il loro attuale allenatore firmerei con il sangue anche x il pareggio
Vediamo se finisce come le altre 3 partite con le big.. Gol in contropiede 1.0. E partita finita
Una delle partite più difficili in assoluto, La Juventus è sempre stata la nostra bestia nera, noi Ci proveremo anche se sento dire in giro che la Juve è in grande difficoltà, certo una cosa sola è chiara che se la Roma vince, può convincersi veramente di arrivare tra le prime quattro, a patto che… si faccia quel mercato riparatorio importante che serve a Gasperini
Grossi problemi in difesa, leggo che anche Hermoso non ce la fa. A me Ziolkowski e/o Ghilardi mettono parecchia inquietudine, almeno per il momento. Secondo me Gasp avrebbe messo Cristante centrale difensivo e Pisilli a centrocampo, perché Mancini centrale di destra gli piace molto, ma con anche Hermoso fuori boh, rischi di stravolgere troppo il reparto. Ma come la metti la metti, la coperta è cortissima. Complimenti ai nostri strateghi di mercato
Se me chiedessero chi vuoi rinascere Dybala con una gamba sola o Soule’ con due? 😂😂😂
DYBALA per tre incarnazioni de seguito.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.