Allarme Veretout: il francese di nuovo ai box. Mou senza centrocampo titolare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Allarme Veretout dentro la Roma. Il centrocampista francese, uno dei pilastri della squadra e punto fermo della mediana giallorossa, è finito di nuovo ai box. O meglio: non c’è mai uscito.

Il fatto preoccupante è che Veretout si trascina dietro un problema muscolare dallo scorso 3 marzo, poi la ricaduta nel match contro il Manchester United del 29 aprile: da allora è entrato in un tunnel dal quale non si vede ancora la completa via d’uscita.

Dall’inizio del ritiro il calciatore ha lavorato sporadicamente in gruppo, e non è ancora mai stato convocato per una amichevole. Non lo farà anche contro il Debrecen, ma non ci sarà nemmeno per Porto-Roma, in programma il prossimo 28 luglio. Una timida speranza c’è per Betis-Roma, gara che si giocherà il 7 agosto a Siviglia.

La gravità dell’infortunio di ieri di Veretout è infatti ancora da valutare, ma sui giornali si parla di altri 10 giorni di stop. Intanto Mourinho lavora con una mediana che sarà ben lontana da quella che ha in testa per il centrocampo titolare della Roma, visto che anche Xhaka non si sblocca: lo svizzero dovrebbe essere l’altro pilastro del settore nevralgico della squadra.

Mou spera di averli tutti e due almeno per la seconda settimana di agosto, in modo da poterci lavorare sopra: saranno loro due l’anima e il cuore della squadra. Se poi il mercato regalasse allo Special One anche un altro rinforzo in più per il centrocampo, per Mourinho sarebbe tanto di guadagnato.

Giallorossi.net – F. Turacciolo