Raggi: “A brevissimo l’incontro con i Friedkin. Vogliamo fare lo stadio nel più breve tempo possibile. Pallotta? Le sue parole valgono quello che valgono…”

NOTIZIE AS ROMA – Virginia Raggi lancia l‘appello ai Friedkin: “Venite presto in Campidoglio, vi aspetto“. La sindaca di Roma, dopo la revoca al progetto di Tor di Valle, racconta in una lunga intervista che appare oggi sulle colonne del Corriere dello Sport (R. Maida) che ci sarà molto presto un incontro con i proprietari del club giallorosso per dare il via al nuovo progetto.

“Ora aspettiamo la presentazione di un progetto. Si è chiuso il capitolo Tor di Valle, se ne apre uno nuovo per la Roma e per la città. Il nuovo stadio è accolto con favore da questa amministrazione perché porterà investimenti e posti di lavoro in un periodo economico molto delicato. Abbiamo di fronte una proprietà molto determinata e scrupolosa“.

Saranno i Friedkin a scegliere l’area e a sottoporla al Comune e non il contrario: “Il proponente è il privato, noi valuteremo il progetto”. La Raggi rivela che il faccia a faccia con la proprietà del club avverrà a breve: “Confermo, l’incontro è previsto a brevissimo. Faccio solo un appello: Dan e Ryan, venite in Campidoglio. Vi sto aspettando“.

Sui tempi di realizzazione la sindaca non si sbilancia ma promette: “Noi siamo pronti a fare tutto nel più breve tempo possibile, naturalmente nel rispetto della legge“. Chiusura sulle parole di Pallotta (“A Roma servirebbe un sindaco competente“) e alle minacce di querela da parte di Eurnova: “Le parole di Pallotta valgono quel che valgono. E i tifosi della Roma lo sanno. La cifra di 750 milioni? Le dico solo che aveva promesso di pagare una multa per il bagno nella fontana e non l’ha fatto. Aveva promesso di ristrutturare un’altra fontana e non l’ha fatto“.

Su Eurnova: “Io ho già depositato la querela per le intimidazioni contro i nostri consiglieri, che comunque ringrazio per l’obiettivo raggiunto della revoca. Secondo: eventuali ricorsi, come mi ha garantito l’avvocatura del Comune, riguardano l’evoluzione del procedimento di Tor di Valle e quindi i tribunali. Non bloccheranno in alcun modo il nuovo progetto, sono due percorsi diversi”.

Fonte: Corriere dello Sport