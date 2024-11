Allegri è a Londra, il tecnico sarà in tribuna ad assistere a Tottenham-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Massimiliano Allegri questa sera sarà presente sugli spalti del New White Hart Lane per assistere alla partita di Europa League tra il Tottenham e la Roma. Lo rivela il sito goal.com.

L’allenatore toscano, attualmente senza panchina, era stato accostato ai giallorossi per il dopo Juric e anche ora viene indicato come uno dei papabili per il dopo Ranieri. Sarà proprio Sir Claudio a individuare il nome del prossimo tecnico da suggerire ai Friedkin.

