GHISOLFI: “I Friedkin sono in Texas, ma col cuore sono sempre vicini alla Roma. Hummels e Dybala sono pronti”

AS ROMA NEWS – Il direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Tottenham-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del dirigente francese sulla partita di Europa League che si sta per giocare al New White Hart Lane di Londra:

Ha parlato con i Friedkin? Sono a Londra e verranno a vedere la partita?

“No, non sono a Londra. Sono in Texas per il giorno del Ringraziamento, sono con la famiglia. Abbiamo parlato, parliamo regolarmente di tutte le questioni relative alla Roma”.

Li sente vicini?

“Sì, molto vicini e sempre vicini. Sono con il cuore con la Roma sempre”.

Giocano Dybala e Hummels, come state cercando di gestirli?

“Sono due situazioni differenti. Hummels si allena da settimane e si allena duramente per essere pronto quando l’allenatore lo chiama in causa. Dybala ha avuto problemi muscolari e lo staff ha cercato di gestirlo. In questo periodo tutte le partite sono importanti, quindi dobbiamo trovare l’equilibrio tra la performance sportiva e la gestione fisica. Questa sera sono tutti e due pronti”.

