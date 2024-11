(LIVE!) TOTTENHAM-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Giallorossi di scena al New White Hart Lane di Londra, dove questa sera affronteranno i padroni di casa del Tottenham nella quinta giornata della fase uno dell’Europa League.

Gli inglesi, al contrario della Roma, godono di buona salute dopo il 4 a 0 rifilato al Manchester City in Premier e stasera puntano a portarsi a casa altri tre punti pesanti per chiudere tra le prime otto in classifica ed evitarsi i playoff.

Discorso molto diverso per i ragazzi di Ranieri che devono invece sperare di centrare gli spareggi, e per farlo dovranno provare a fare punti fin da stasera sul campo degli Spurs. Compito tutt’altro che facile, anche vista la condizione psico-fisica dei giallorossi.

LE ULTIME LIVE DAL WHITE HART LANE

Ore 19:00 – Cielo poco nuvoloso a Londra, clima piuttosto rigido con la temperatura che si sta avvicinando allo zero. Terreno di gioco in ottime condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione delle due squadre: le ultime indiscrezioni vedono El Shaarawy titolare.

TOTTENHAM-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

TOTTENHAM (4-2-3-1): Forster; Porro, Dragusin, Davies, Gray; Bergvall, Bentancur; Sarr, Johnson, Solanke; Werner. All.: Postecoglu.

A disp.: –

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Celik; Konè, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

A disp.: –

ARBITRO: Nyberg (Svezia). ASSISTENTI: Beigi-Söderkvist. IV UFFICIALE: Ladebäck. VAR: Van Boekel (Olanda). AVAR: Ruperti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

