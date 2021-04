Allegri è a Roma, per ora escluso un incontro con Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Massimiliano Allegri è a Roma. Basta questa semplice notizia a scatenare un putiferio nella piazza romanista. L’allenatore, che è sempre al centro delle voci di mercato per sostituire Fonseca sulla panchina giallorossa, è nella Capitale.

Lo rivela in questi minuti l’emittente radiofonica Tele Radio Stereo. Motivo della presenza di Allegri a Roma? Probabilmente per questioni personali. Quello che è certo è che l’allenatore sarà impegnato a pranzo con Ubaldo Righetti, ex difensore giallorosso e commentatore di Roma TV.

I due sono amici di vecchia data, e dunque l’incontro non avrebbe nulla a che vedere con un suo possibile approdo in giallorosso. Non sarebbero al momento noti incontri in programma con i Friedkin o con altri dirigenti del club giallorosso, ma la presenza di Allegri nella Capitale basta e avanza per riaccendere le voci di mercato.

Proprio oggi il Corriere dello Sport titolava di un accordo quasi fatto tra la Roma e Sarri. Ma la corsa sembra ancora apertissima e i colpi di scena non possono essere affatto esclusi.

Giallorossi.net – A. Fiorini