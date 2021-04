“ON AIR!” – BERSANI: “La gente è avvelenata, a tutto c’è un limite”, ROSSI: “A questo punto meglio arrivare ottavi”, MAGNI: “Inviterei la Roma a leggere la formazione dello United”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Comincio a pensare che ci sia un germe di masochismo in questa squadra, che si diverte a regalare almeno un paio di gol agli avversari. Ora però ci si attende una partita strabiliante contro il Manchester… Avete staccato la spina? Ok, allora adesso ci aspettiamo che la squadra esca dal campo con gli sbocchi di sangue contro lo United. Quello che è successo in queste ultime partite non sarebbe giustificabile, ma almeno avrebbe una spiegazione. La Conference? A sto punto non so nemmeno se ci conviene arrivare ottavi, invece che settimi…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La Roma aveva una sua identità, aveva un calcio riconoscibile, poi a un certo punto tutto si è fermato. Io ho difeso questa squadra a lungo, che avesse corretto i suoi difetti, e invece è tornata la squadra dell’anno scorso, che fa 250 passaggi orizzontali, che fa cento passaggi indietro, che va in difficoltà persino nelle rimesse laterali. Il turnover ha una logica, ma questo non significa che chi va in campo possa farlo distrattamente e svogliatamente…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa è una stagione che potrebbe essere fallimentare o trionfante. Se batti il Manchester e poi vinci la finale diventa una stagione da ricordare. Per cui è incredibile come si è messa. Ieri Carles Perez ha capito che è una riserva, e almeno ce la mette tutta. Gli altri niente. Diawara e Villar zero. Ma di Mancini, siete sicuri che sia un difensore puro? Smalling ok, è l’unico sufficiente. Karsdorp è un buon terzino, ma per una squadra media. Sarri? Il Corriere scrive che è tutto fatto, ma che non si sono ancora parlati….”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma ha reso una semifinale di Europa League, che è un piccolo capolavoro, un qualcosa non di straordinario che ti sgrava di responsabilità dal campionato. E’ stato inacidito il gusto di questa semifinale, anche se poi l’evento rimane… Allegri oggi a Roma? Va solo a pranzo con Ubaldo Righetti, sono grandi amici, non è che va a parlare con i Friedkin. Oggi almeno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Come va? Imbarazzo, e non da ieri. La partita di ieri me l’aspettavo, non mi indigno per la partita di ieri, ma per il percorso fatto. Cinque sconfitte nelle ultime dieci partite. L’allenatore ha deciso di mollare il campionato con troppo anticipo, e la partita di ieri è la logica conseguenza di questo. Ora l’asticella si alza: non basta più arrivare in finale, se hai dovuto sacrificare anche la dignità sull’altare dell’Europa League, non può essere per una semifinale o una finale. Ora la devi vincere, e ti sei messo una pressione enorme addosso da solo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Inviterei i giocatori della Roma ad andarsi a leggere la rosa del Manchester United. Stiamo parlando di una formazione da 800 milioni stimati di valore, hanno un battaglione di mostri. Che magari non rendono al massimo, ma parliamo di una corazzata, e devi dare il massimo per contrastarli. Dovrai fare la famosa partita perfetta, e le ultime gare non mi sembrano il modo migliore per arrivarci. Non voglio nemmeno pensarci alla prossima di campionato che arriva tra una semifinale e l’altra…sempre che la Roma se la possa giocare la gara di ritorno…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La gente è avvelenata, c’è un limite a tutto. Grazie a questo splendido finale di campionato che sta facendo la Roma, roba da farci inorgoglire, ora sei in bilico tra il settimo e l’ottavo posto. In teoria potresti anche arrivare anche sesto. Ora vedremo che succederà a Manchester, ma anche nella gara di ritorno, perchè non è mica una sfida a gare unica. Saranno dieci giorni di passione. Hai fatto una scelta, e io ci sto. Il Manchester United è una squadra solida, è un avversario complicato, ma non mi sembrano imbattibili. Ora ti sei cacciato in una situazione nella quale o vinci, o sono dolori…”

Marco Juric (Rete Sport): “Tra andare in Conference League e non giocare per niente le coppe l’anno prossimo e puntare tutto sul campionato, secondo me all’interno di una società un pensiero per me c’è. Non dico fare la corsa all’ottavo posto, però non ammazzarsi per arrivare settimo. E mi sembra che è quello che la Roma sta facendo. Io non pensavo che la Roma avesse una rosa da quarto posto, ma per combatterci sì e invece tu stai facendo il campionato del Sassuolo. Se fossi rimasto almeno aggrappato al quinto posto, la sfida contro il Manchester sarebbe stata vista in un altro modo. Le mie percentuali contro gli inglesi sono 70% United, 30% Roma…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma ha fatto una scelta, basta guardare le formazioni che manda in campo in campionato. I numeri sono impietosi: umiliati al derby, umiliati in coppa Italia, umiliata contro le grandi… Sarri? Mi dicono che non sia una scelta definitiva. Secondo me sotto sotto hanno ancora il desiderio di Allegri, magari sbaglio io…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La sconfitta della Roma ormai non è una novità. La Roma non può basare la stagione sugli episodi, perchè aveva già rischiato di andare fuori contro l’Ajax. Ora non so se è una scelta, ma ricordiamoci che la Roma era terza in classifica e aveva certe ambizioni. Io non penso che sia stata una scelta, ti è venuto fuori questo disastro… Sarri? La Fiorentina aveva fatto di tutto per prenderlo. Sarebbe una scelta azzeccata, lui metterà dei paletti, altrimenti staremo di nuovo da capo a dodici…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Leggete le formazioni di Cagliari e Roma di ieri: per me era più forte quella del Cagliari, e quindi il Cagliari ha vinto. Sul primo gol Diawara, che è un titolare, fa la figura del pesce rincitrullito. Ma perchè Mancini? Vi arrivo a dire meno male che è squalificato contro lo United. Ma perchè Villar? Avete visto che partita ha fatto ieri? La Roma prima giocava, specie quando aveva Mkhitaryan in forma, ora non gioca più… Sarri? Sarebbe un’ottima scelta. Lui non solo fa giocare le squadre in maniera splendida, gioco veloce e brillante, ma lui vuole un progetto e credo che la Roma sia un trampolino di lancio giusto. Sarebbe un matrimonio conveniente per entrambe…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’Europa League è una competizione che ti impedisce di essere competitivo anche in campionato. Non lo dico io, lo dice la storia… Guardate il Siviglia, che non è in corsa per la coppa ed è in lizza per vincere la Liga. Certe squadre se vanno avanti in Europa, non vanno avanti in campionato, e viceversa. La scelta di Fonseca di ieri è assolutamente obbligata. Quella col Manchester è una sfida che vale una stagione. Se per caso la Roma dovesse eliminare lo United, raggiungerebbe una finale storica. Ora la stagione può essere fallimentare o trionfale. Ma arrivare sesto e andare fuori nei quarti di Europa League, sarebbe stata fallimentare lo stesso. Ora invece è in bilico… Sarri? Penso che sia il loro allenatore, e che siano molto vicini…Per gioco e idee penso che sia determinante per la scelta della Roma. L’unico ostacolo vero è il Tottenham…”

