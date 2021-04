Sorpresa Tiago Pinto: è il difensore centrale una delle priorità della Roma per il prossimo mercato

AS ROMA CALCIOMERCATO – Un difensore centrale. Sarebbe questa, un po’ a sorpresa, la priorità della Roma per il prossimo calciomercato estivo. Lo rivela oggi Ugo Trani, giornalista de Il Messaggero ospite dei microfoni di Te la do io Tokyo, trasmissione radiofonica in onda su Centro Suono Sport.

Non è una novità che di recente Tiago Pinto, general manager della Roma che di fatto ricopre anche la carica di direttore sportivo, abbia avuto dei colloqui individuali con la stampa nel corso dei quali ha illustrato per sommi capi le strategie societarie del club anche sul mercato.

Difficile però sapere con certezza quali informazioni Pinto abbia dato effettivamente corrispondenti al vero alla stampa, ma stando a quanto raccontato al giornalista de Il Messaggero, il gm portoghese ha rivelato che uno dei colpi principali che la Roma dovrà fare sul mercato sarà l’acquisto di un difensore centrale.

La sorpresa nasce dal fatto che la Roma in rosa abbia già Smalling, Ibanez, Kumbulla e Mancini, centrali di tutto rispetto di una ipotetica difesa a quattro che non avrebbero bisogno di ulteriori rinforzi. Gli altri acquisti che la squadra necessità sono un attaccante, un terzino e un centrocampista. Il portiere dipenderà dal futuro di Pau Lopez.

Per quanto riguarda il nome del prossimo allenatore, non è ancora stato deciso nulla: i Friedkin non avrebbero fatto nessuna mossa ufficiale, né con Sarri né con Allegri, anche se il progetto illustrato da Pinto sembra sposarsi meglio con il profilo dell’ex allenatore del Napoli.

Fonte: Centro Suono Sport