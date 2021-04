Superlega, la Federcalcio approva una nuova norma: “Chi aderisce è fuori dal campionato”

AS ROMA NEWS – Chi aderisce alla Superlega sarà escluso dai campionati nazionali. La Figc passa al contrattacco e vara una norma che impedisce l’iscrizione ai tornei nazionali per i club che parteciperanno a competizioni organizzate da organismi privati non riconosciuti da Fifa e Uefa.

Al termine del Consiglio federale, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha ufficializzato la nuova regola: ”Chi ritiene di dover partecipare a una competizione non autorizzata da Figc, Uefa e Fifa, perde l’affiliazione. Sulla questione Superlega sono stato da subito sintonizzato con Ceferin”. ù

“E’ evidente che se al 28 giugno, data di scadenza delle domande di iscrizione, qualcuno dovesse voler partecipare a competizioni di natura privatistica, non prenderà parte al nostro campionato“, ha concluso Gravina.

Fonte: Repubblica.it