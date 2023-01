Allegri: “Il -15 non cambia niente. Per la Champions dobbiamo fare qualcosa di straordinario”

ALTRE NOTIZIE – Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato in conferenza stampa la penalizzazione di 15 punti al club nell’ambito del caso plusvalenze.

“Il -15? Non cambia niente, dobbiamo fare dei punti. Domani è difficile perché l’Atalanta sta bene ed è in forma. Bisogna vincere perché ci consentirebbe di agganciare il 7° posto. Le vicende giudiziarie riguardano la società, ci sarà un ricorso come già annunciato dal club. Noi pensiamo al campo: abbiamo 22 punti, dobbiamo vincere per girare a 25. Poi nel girone di ritorno cercheremo di ottenere il massimo per scalare posizioni.

La situazione attuale è un dato di fatto e tutte le situazioni vanno trasformate in opportunità. Noi dovremo cercare di dare il massimo. C’è il campionato con 60 punti a disposizione, l’Europa League e la Coppa Italia. La squadra sa bene cosa fare, per noi non è cambiato nulla. Bisogna avere forza interiore per risalire la classifica. Il primo obiettivo sono i 25 punti, poi vediamo il girone di ritorno“.

“Squalifiche? Ognuno di noi ha una responsabilità – ha aggiunto -. Dispiace a livello personale per Cherubini, Agnelli, Nedved, Arrivabene e Garimberti. Oltre all’aspetto professionale c’è un aspetto umano che va al di là di questo”.

“Quando mi hanno detto che la richiesta era di -9 punti, ho fatto il calcolo dei punti per arrivare in Champions. Quando è arrivata la sentenza, ho rifatto un altro calcolo. Per arrivare in Champions bisogna fare qualcosa di straordinario“, ha concluso.