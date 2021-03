Allegri, le richieste alla Roma e lo “stop” dei Friedkin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Se per diversi giornali il nome di Massimiliano Allegri è in cima alle preferenze della Roma, non sembra essere dello stesso avviso Il Romanista (P. Torri). Stando a quanto racconta il giornale, contatti esplorativi con l’allenatore toscano, in effetti, ce ne sono stati qualche tempo fa.

Allegri sarebbe lusingato dalla possibilità di trasferirsi a Trigoria, ma i contatti si sono poi interrotti in maniera piuttosto netta. Questione di soldi, si potrebbe legittimamente pensare. In realtà stando a quanto risulta a Il Romanista, non è così. I Friedkin hanno preferito riflettere su tre richieste imprescindibili che Allegri avrebbe fatto alla Roma.

Primo: totale libertà nella scelta dello staff che si porterebbe alla Roma. Secondo: un concreto controllo delle operazioni di mercato in entrata e in uscita. Terzo: controllo del settore giovanile. Di fronte a questi punti presentati da Allegri, i Friedkin avrebbero scelto di prendere tempo.

Fonte: Il Romanista