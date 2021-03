Sky Sport: “Tiago Pinto vuole confermare Fonseca, ma i Friedkin…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è unanimità di vedute dentro la Roma sul futuro di Paulo Fonseca, almeno stando a quanto racconta in questi minuti l’emittente satellitare “Sky Sport“.

Da una parte c’è infatti la linea di Tiago Pinto, general manager dell’area sportiva, che sembra orientato a confermare Paulo Fonseca sulla panchina della Roma anche il prossimo anno per completare il suo ciclo tecnico, nonostante l’obiettivo quarto posto sia pesantemente a rischio.

Dall’altra ci sono i Friedkin, che invece avrebbero in mente un avvicendamento nel caso in cui Fonseca non riuscisse a centrale la qualificazione alla prossima Champions League. Per la proprietà dunque sarebbero decisivi i risultati da qui alla fine del campionato, e qualora gli obiettivi non venissero raggiunti l’idea è quella di cambiare guida tecnica.

Fonte: Sky Sport