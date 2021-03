Gonzalo Villar in gol con la Spagna Under 21 nella vittoria sulla Slovenia di Celar (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Bella prestazione di Gonzalo Villar con la maglia della sua nazionale under 21, che questo pomeriggio ha battuto per tre a zero la Slovenia fuori casa.

Il centrocampista giallorosso, partito titolare con la maglia delle furie rosse, è andato anche in gol con un gran piatto destro al termine di una ripartenza dei suoi.

Cucurella haciendo lo que más le gusta, corriendo al espacio, y Gonzalo Villar haciendo también lo que más le gusta, llegar desde atrás y poniéndola con mucha clase. LO ESPERADO. #EuroU21 pic.twitter.com/W65yYhcTSp — AquíHayDeporte (@Aquihaydeporte) March 24, 2021

In campo anche un altro giocatore di proprietà della Roma, e cioè l’attaccante sloveno Zan Celar, partito titolare e sostituito al 60′, quando la partita era già sul punteggio di due a zero per gli spagnoli.

Giallorossi.net – G. Pinoli