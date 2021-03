AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 24 marzo 2021:

Ore 13:20 – Contatti avviati tra l’Huracan e Javier Pastore, ma visto l’imponente ingaggio, si punta sull’aspetto sentimentale per convincere il numero 27. L’obiettivo è strappare almeno un prestito di 6 mesi. (tntsports.com.ar)

Ore 11:15 – Justin Kluivert parla della sua avventura In Bundesliga e alla sua crescita da calciatore: “Sono abbastanza soddisfatto di essere al Lipsia. Il confronto con Lang? (Connazionale e coetaneo che ha realizzato 12 gol in 22 partite con il Club Brugge, ndr). Stiamo entrambi maturando ma abbiamo 21 anni, non trenta. Non si deve voler crescere troppo in fretta. Fare errori fa parte del calcio e non solo. Se non sbagli non avrai niente da dire dopo la tua carriera“.

Ore 10:00 – L’allenatore Mario Somma a Rete Sport: “So da fonte attendibilissima che la Roma ha già scelto e bloccato il nuovo allenatore per la prossima stagione…“. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:40 – La Roma sprinta su Sarri, l’allenatore giudicato ideale per il nuovo progetto dei Friedkin. Sfuma Nagelsmann. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Nicolò Zaniolo, tormentato dai paparazzi, è stato costretto a presentarsi dai Carabinieri del Torrino per sporgere denuncia. (Il Tempo)

Ore 9:00 – La Roma, per mano del ceo Guido Fienga, scrive due lettere al Comune spiegando i motivi per cui Eurnova non può disporre dei terreni di Tor di Valle e del conseguente abbandono del progetto. Il club ribadisce però di voler costruire un nuovo impianto, e di esserne pronto a discutere con l’attuale amministrazione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

