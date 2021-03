Roma, sprint su Sarri. Sfuma Nagelsmann: c’è il Bayern

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si torna anche oggi a parlare del futuro della panchina giallorossa su tutti i principali quotidiani in edicola. Per la guida tecnica della Roma sembrano salire le quotazioni di Maurizio Sarri, l’allenatore considerato ideale per portare avanti il progetto ideato dai Friedkin.

Lo scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini). Il tecnico toscano, che col Napoli fece grandi cose per poi andare a vincere alla guida di Chelsea (Europa League) e Juventus (scudetto), piace molto a Trigoria, che nelle ultime ore ha deciso di sprintare su di lui.

L’altro grande obiettivo, Massimiliano Allegri, sembra più difficile da raggiungere: ha offerte da diversi club, anche importanti, e la concorrenza agguerrita scoraggia la Roma. Sfuma invece l’ìpotesi Nagelsmann: il giovane allenatore del Lipsia vuole un top club e il suo futuro sembra essere al Bayern Monaco.

Fonte: Corriere della Sera