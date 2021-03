Carboni: “La Roma ha un gran futuro, con 2-3 innesti pesanti può fare il salto. Darei un’altra possibilità a Fonseca”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Amedeo Carboni, ex terzino della Roma, è stato intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti trattati ha parlato della stagione dei giallorossi e del futuro, sempre più in bilico, di Paulo Fonseca. Ecco le sue parole:

Carboni, cosa pensa della stagione della Roma?

Bisogna aspettare la fine, entrare o no in Champions può cambiare tutto. La squadra è giovane e per me ha un gran futuro. Con 2-3 innesti pesanti, uno per reparto, può fare davvero bene. Senza considerare, poi, che sono mancati giocatori importanti come Zaniolo, Dzeko e Smalling.

Fonseca è tornato in bilico. Lei che idea ha del tecnico portoghese?

Positivo. Qualche partita l’ha sbagliata, ma la squadra in generale gioca bene. Ora lui e la società dovranno capire cosa non è andato e trovare il rimedio. Ma non andrei a guardare troppo in giro per la panchina del futuro. Fonseca mi sembra una persona pragmatica, intelligente. Io gli darei un’altra possibilità. Anche a prescindere dall’approdo in Champions League.

Fonte: Gazzetta dello Sport