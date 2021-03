Somma: “La Roma ha già scelto e bloccato il nuovo allenatore, lo so da fonte attendibilissima”

AS ROMA NEWS – Mario Somma, allenatore di calcio, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul futuro tecnico della Roma ospite dei microfoni di Rete Sport. Queste le sue parole appena pronunciate alla radio:

“So da fonte attendibilissima che la Roma ha già scelto e bloccato il nuovo allenatore per la prossima stagione. Allegri? Da come ha parlato non andrà alla Juve e non andrà all’estero. Se resta in Italia, la Roma è la principale opzione”.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, il futuro di Fonseca è tornato prepotentemente in discussione, tanto che le voci sulla prossima guida tecnica stanno impazzando in radio e sui giornali. E i nomi di Allegri e Sarri restano i più quotati per la panchina giallorossa della prossima stagione.

Fonte: Rete Sport