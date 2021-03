“ON AIR!” – ROSSI: “Se c’è un Dio del Calcio, Fonseca arriverà in Champions”, BERSANI: “A giugno capiremo chi sono i Friedkin”, MAGNI: “La Roma oltre a un certo livello non riesce ad andare”, CORSI: “Allegri meglio di Guardiola”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Questo è l’ambiente Roma: dopo la sconfitta con il Napoli è tutto da buttare al cesso. Si parla di Allegri, di Sarri, di Naglesmann, e addirittura di che tipo di mercato si farà con uno o con l’altro. Dzeko è già un ex, col Sassuolo se segna lo farebbe contro. Già stiamo oltre, anzi, oltre l’oltre. Prima mi ci arrabbiavo, ora mi fa sorridere. Io pensavo: se ci fosse un dio del calcio, la Roma dovrebbe sfatare questa cosa e creare quella situazione, tipo che la Roma arriva quarta, o vince l’Europa League. Si arriverebbe al 27 di maggio a dire: “E mo?“….Per me arrivare quarto sarebbe come aver vinto una coppa…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Fonseca era appeso a un filo già dallo scorso agosto. Questo è un allenatore che è un anno e mezzo che ha la valigia pronta. Gli ultimi risultati po’ hanno amplificato tutto questo. Ma se si parte a inizio stagione dicendo che la Roma non può competere per la Champions e poi arrivi quarto, allora è un successo e come tale lo devi consacrare. In Europa è l’unica italiana rimasta, e il quarto di finale è aperto. Secondo me con l’Ajax se la può giocare: è una squadra alla pari, non ha fenomeni. Se la Roma vincesse l’Europa League, gli si rinnoverebbe automaticamente in contratto, ma qui viene vista come una clausola vessatoria, e invece lui entrerebbe nella storia del club. Nessun altro c’è riuscito… Se Fonseca vincesse l’Europa non si discuterà del rinnovo, ma dell’impresa che avrà compiuto e che resterà nella storia del club, insieme a squadra e presidenza. Perchè si vince tutti. Ma invece quando si perde, va tutto in capo a lui…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il valzer delle panchine? Mi interessa poco. Vorrei invece cercare di capire l’unico allenatore che vorremmo, che è Allegri. In privato ti dicono tutti che ci può stare, ma che vuol dire? Siamo ancora alla prima cottura…poi dipende da quello che mangi…Io sono sempre più convinto che sarà Allegri il prossimo allenatore della Roma. Io tra lui e Guardiola, prendo Allegri. Guardiola in Italia secondo me, con una squadra bella ma non fortissima, rischia il sesto posto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Non c’era niente di più telefonato sulle polemiche che ci sono ora sull’allenatore, te lo dovevi aspettare dopo il ko contro il Napoli. Il momento va considerato, perchè è un lungo momento. Sei il proprietario della Roma, e nonostante tutti i segnali sei ancora lì prima della sfida contro il Napoli. C’era l’idea che si potesse invertire la tendenza contro le big. Quello era uno spartiacque. E temo che quella partita possa essere l’ultima di un’infinita serie che ci fa caprie che oltre un certo livello non si sale qua… Non sto dando una notizia, ma è l’impressione che quello è il momento in cui i proprietari della Roma si sono convinti che bisognava programmare il futuro diversamente. Mi sembra che si possa dire che si è arrivati a un punto che oltre a un certo livello non si riesce ad andare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Quando ti fermi è il momento delle riflessioni, e ora le riflessioni non sono positive. La coppa Italia è andata in quel modo lì, in campionato sei sesto o settimo e difficilmente puoi rientrare. In Europa League c’era stato un momento di gioia, ma il sorteggio ha contribuito a renderti complicata anche quella speranza lì. Le riflessioni ora sono per forza amare e gettano ombre sul futuro. Chi non deve essere condizionato e deve ragionare ad ampio raggio sono i proprietari della Roma. Con o senza algoritmo, fidandosi delle idee e degli uomini che hanno messo a dirigere. Cambiare perchè hai perso col Napoli è riduttivo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “C’è chi parla ancora di Spalletti per la terza volta…no regà. Anche se poi vai a vedere, se ci pensi quello che farebbe meglio con questa rosa non viene in mente sempre lui? Perchè sappiamo quanto può tirare il meglio da questa squadra, anche se di certo non ti vince il campionato…Però con quel carattere…alla fine sono più i contro. In una piazza così riproporlo di nuovo, sembrerebbe quasi una provocazione. Ma sotto il profilo tecnico è un signor allenatore. Ha qualcosa da invidiare a Sarri? Ma dove… I Friedkin che idea, che business plan hanno per per la Roma, e lo stadio che incidenza ha? Sono nodi che non sono ancora stati sciolti, ma da giugno cominceremo molto più di loro. Saranno i fatti a farci capire, più che le dichiarazioni di intenti…”

Marco Juric (Rete Sport): “Spalletti? C’è qualcuno che lo rivorrebbe. Personalmente no. Allegri? C’è da aspettare. Vedremo quali saranno i movimenti di panchine all’estero: Zidane al Real è la prima da tenere d’occhio. Allegri è il top che in Italia vogliono tutti, ma che può stuzzicare anche le squadre estere… Se Pinto parla di sostenibilità, ci sta il rinnovo del calciatore giovane, ma dare 7 milioni ad Allegri magari no…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il voto al campionato della Roma è insufficiente. E’ potenzialmente due punti sotto alla Lazio, ma anche sotto all’Atalanta e al Napoli. Per me il voto è cinque… La rosa la Roma ce l’ha, mentre la Lazio che ha una rosa inferiore sta facendo dei mezzi miracoli a stare lì…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per me il campionato della Roma è da sei. La Roma fa meno di un punto e mezzo dopo l’Europa League, è la coppa che toglie energie…La Roma dopo l’Europa ha pareggiato col Benevento, ha perso col Parma… La Lazio l’hanno scorso è arrivata in Champions perchè ha mollato l’Europa League. Ragazzi, la coppa si paga, questo è un dato di fatto. Senza Europa la Roma oggi avrebbe avuto 7-8 punti in più…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Ma come fa la Roma a meritarsi sei in campionato? Ma non ha vinto una partita contro le big, ma come fa a essere sufficiente? Mamma mia…”

Redazione Giallorossi.net