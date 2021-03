Gould, il software e i nomi usciti dal suo database: tra i primi c’è anche Sergio Conceicao

AS ROMA NEWS – Giovane, in grado di valorizzare i talenti in rosa e capace di dare un’impronta riconoscibile al gioco della squadra. E’ questo l’identikit stilato dai Friedkin per il nome del prossimo allenatore che Charles Gould dovrà rintracciare attraverso il suo database. Lo rivela l’edizione odierna de Il Romanista (P. Torri).

Tutti questi dati sarebbero già stati inseriti nel software di Gould, che ha già elaborato i nomi. Tra le indicazioni proposte, afferma Il Romanista, ci sono di sicuro i nomi di Juric e, udite udite, di Sergio Conceicao, attuale tecnico del Porto, in passato calciatore nella Lazio.

In cima alla lista ci sarebbe il nome di Nagelsmann, che però non verrà alla Roma. Lo ha assicurato una fonte tedesca, solitamente molto bene informata di cose di Bundesliga, al quotidiano: «Non c’è neppure una possibilità che Nagelsmann venga alla Roma. A Lipsia sta e guadagna bene, ha altri due anni di contratto, è apprezzato moltissimo dalla società e in testa ha già il suo preciso percorso. E la prossima tappa, ora se Flick dovesse andare in nazionale, o fra due anni, è Monaco di Baviera, panchina del Bayern».

Fonte: Il Romanista