Allegri, niente West Ham: il club inglese annuncia Potter

AS ROMA NOTIZIE – Graham Potter riparte da un’altra squadra inglese: il West Ham, dopo aver esonerato Lopetegui, ha scelto di affidarsi all’ex tecnico del Chelsea. Nelle scorse ore il suo ingaggio è stato comunicato ufficialmente.

Il West Ham era alla ricerca di un tecnico con cui avviare un nuovo progetto ormai da settimane, e non era un segreto la corte serrata fatta a Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche alla Roma in vista del prossimo anno. L’allenatore però non ha ceduto alle sirene inglesi e resta dunque libero in vista della nuova stagione.

