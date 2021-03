Allegri, parla l’agente: “Rifiutate diverse proposte. Serve un progetto che lo convinca, ancora non è arrivato”

AS ROMA NEWS – Giovanni Branchini, agente di Massimiliano Allegri, parla del futuro dell’allenatore toscano, accostato più volte alla Roma, ma anche a Napoli e Real Madrid.

“Sono arrivate diverse proposte che non sono state prese in considerazione“, afferma il procuratore dell’ex tecnico di Juventus e Milan a 1 Station Radio. “C’è molta tranquillità da parte sua. Dopo questo periodo di riposo, all’inizio godibile e ora più forzato, c’è necessità di entrare”.

Allegri aspetta l’occasione giusta. “Serve, però, un progetto che lo convinca. Finora non è arrivato. C’è anche il Napoli, tra queste squadre? Preferisco non commentare in merito. Max sta benissimo, consapevole che stiamo vivendo un periodo particolare“.

Nonostante le parole di Branchini, il portale “Calciomercato.it” ribadisce che Allegri avrebbe già una una sorta di accordo quadro con la Roma.

Fonte: 1 Station Radio/ Calciomercato.it