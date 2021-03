UFFICIALE: Ibanez rinnova con la Roma fino al 2025. Pinto: “E’ uno dei talenti su cui vogliamo puntare per il futuro” (COMUNICATO)

AS ROMA NEWS – Roger Ibanez ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 2025. Lo ha appena comunicato il club giallorosso con una nota ufficiale apparsa sul sito di riferimento dei capitolini.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Roger Ibanez ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2025. Il difensore brasiliano è arrivato in giallorosso dall’Atalanta nel gennaio del 2020 e finora ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Roma.

“Questo rinnovo ha un significato particolare per me”, ha dichiarato Ibanez. “Ho lavorato molto per dimostrare di potermi meritare la maglia giallorossa. So di dover continuare a crescere e ho una certezza: darò tutto me stesso per la Roma nei prossimi anni”. In questa stagione, Ibanez ha trovato il suo primo gol in giallorosso nella sfida dell’Olimpico contro il Cluj in Europa League.

“Roger fa parte di un gruppo di calciatori giovani e talentuosi, sui quali il Club vuole puntare per il presente e per il futuro”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto. “Da quando è a Roma ha avuto una crescita costante e riteniamo che abbia ancora margini importanti. Siamo inoltre felici di portare avanti una tradizione di calciatori brasiliani che storicamente ha regalato grandi soddisfazioni alla Roma”.

Fonte: asroma.com