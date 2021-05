Allegri torna alla Juventus, tutto fatto: battuta la concorrenza dell’Inter

ALTRE NOTIZIE – Massimiliano Allegri torna ad allenare la Juventus a distanza di anni. I bianconeri hanno rotto gli indugi forzando il pressing sull’allenatore toscano dopo che l’Inter si era fatta sotto.

Tutto fatto: accordo raggiunto, tra stasera e domani arriverà l‘annuncio ufficiale. Andrea Pirlo dunque saluta la Vecchia Signora dopo un solo anno piuttosto deludente.

L‘Inter nelle ultime ore aveva provato a bruciare la concorrenza della Juve, ma Allegri non si è lasciato tentare, preferendo tornare a vestire di bianconero. A questo punto per la panchina nerazzurra restano in corsa Sarri, Mihajlovic e l’ex romanista Paulo Fonseca.