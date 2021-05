“ON AIR!” – CORSI: “Il prossimo è l’anno buono per la Roma”, MAGNI: “Occhio al Napoli di Spalletti”, BERSANI: “Via Mkhitaryan se non è convinto di restare”, CIARDI: “Boateng? Se sta bene, è il top”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il Villarreal ha vinto l’Europa League meritatamente, io l’avevo sempre messa tra le favorite. Se perdi 5 a 0 un tempo non ci puoi essere, inutile ora dire se la Roma ci sarebbe potuta essere ieri in quella finale. E’ vero, la Roma ha avuto infortuni pesanti anche nel corso della partita, e non si è tenuto conto di tutto questo all’intervallo. Nel secondo tempo hai attaccato in modo dissennato. Poi possiamo dire che abbiamo perso una grande occasione, che la Roma come rosa è superiore al Villarreal, ma non abbiamo affrontato quei secondi 45 minuti come andava fatto…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Boateng? Ho dei dubbi sulle sue condizioni fisiche. Da enorme estimatore di Smalling, avevo delle perplessità l’anno scorso sull’operazione. Boateng ancora peggio. Ha un anno in più di Smalling, ed ha la pancia più piena. Potrebbe avere un senso se pensi dare via Smalling, e allora anzianotto per anzianotto, ti prendi lui. Ma mi sembra molto complicato…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Boateng, se sta bene ed è motivato, è uno dei difensori più forti d’Europa. Ora ci si domanda solo quando arriverà Mourinho, ma teoricamente i primi 15 giorni di giugno non sarà a Roma…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma ha fatto bene a prendere Mourinho prima, viste tutte le panchine che si stanno liberando. Meno male, la Roma ha bruciato tutti sul tempo, ha fatto una grande mossa… La Lazio? Io ero convintissimo che Inzaghi rimaneva. Deve avere un grande procuratore: lo volevano tutte, Inter, Juve, Napoli…e dove va? Resta alla Lazio. Perchè non è vero. E’ un allenatore da piccola squadra, da raccordo anulare… Io penso che il prossimo sia l’anno buono per la Roma… Il Villarreal ha una squadra meno forte della Roma, ha Bacca che pensavo avesse smesso di giocare a calcio, ma ha vinto perchè c’ha un allenatore. Squadra incavolata nera che non ha mai mollato la presa. Il Manchester con tutti sti fenomeni, è 5 volte più forte, ma non ce l’ha fatta, e penso che sia colpa dell’allenatore…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Pensa un po’, si può giocare contro lo United senza prendere sei gol e vincere perfino una coppa. Se la Roma si fosse trovata a giocare una serie di 11 calci di rigore, non sarei stato qui a commentarla, né in un senso né nell’altro…In Conference, se non scendono squadre molto complicate dall’Europa League, non mi sembra ci sia molto: ci sono Roma e Tottenham… Dei giocatori che abbiamo, penso che Mourinho ripartirà giusto da Zaniolo, e forse Pellegrini. Karsdorp non va all’Europeo? E’ un’ottima notizia…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Anche con questa squadra non mi sento più settimo ora che c’è Mourinho, ma per me non lo era nemmeno con Fonseca. Se Juve e Inter non si rilanciano e faranno un anno di transizione, potrebbe essere la volta buona per Spalletti per vincere lo scudetto. Se la ritrova bella acchittata quella squadra…Complimenti a Emery per la vittoria di ieri sera, è uno degli allenatori che ammiro di più. Il Villarreal non doveva nemmeno arrivare in finale, ha fatto un miracolo…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Dobbiamo stare tranquilli, mancano 3 mesi e quattro giorni alla fine del mercato. Si stanno facendo delle valutazioni, e noi dobbiamo fidarci. Ora non so se ci vorrà un mese per vedere Mourinho qui a Roma. Ma se questo è il prezzo da pagare per vederlo qui da noi con qualcuno vicino a lui, lo paghiamo volentieri. Perchè Mourinho, Pinto e Mendes non stanno mica fermi con le mani in mano… Mkhitaryan? Se non sei motivato e convinto, allora via… Ogni minuto che passa è troppo. Io devo sapere se sei dei nostri o meno, e se hai qualche dubbio sono io a togliertelo. Troveremo di meglio…”

Marco Juric (Rete Sport): “La fiducia sul mercato c’è, ma c’è la grande voglia di sapere. L’attesa è spasmodica. Occhio al mercato dell’Inter, saranno in tanti ora a guardarsi intorno, da Lautaro ad Hakimi. Vorranno capire cosa ne sarà di questa squadra. E penso alla Roma: nell’eventualità di cessioni importanti, se la Roma ha disponibilità economiche, io m’affaccio e chiedo quanto vogliono. Poi magari non ce la faccio, però mi informo. Quindi vediamo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il rinnovo di Pellegrini sarebbe un bel gesto e un buon inizio per l’era Mourinho. Sul mercato l’impresa non è facile, va abbassato il monte ingaggi e al tempo stesso va migliorata la qualità della rosa. Ci vorrebbero quattro acquisti di buon livello, senza fare spese folli…”

