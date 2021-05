Barnaba: “Mourinho una fissazione di Dan Friedkin. I texani non vogliono speculare, hanno preso la Roma per vincere”

AS ROMA NEWS – Alessandro Barnaba, proprietario del Lille ed ex manager di Jp Morgan, banca d’affari americana che ha assistito Dan Friedkin nell’acquisto della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Il Romanista.

Sull’arrivo di Mourinho a Trigoria: “Era una fissa di Dan. Nessuno sapeva niente del suo arrivo nella capitale. Quando in passato ci siamo trovati a parlare di questioni calcistiche, Dan mi ha sempre chiesto: “Cosa avrebbe fatto Mou in questa situazione?”. Appena hanno saputo che era stato licenziato lo hanno contattato”.

Sul presente e il futuro della Roma in mano ai Friedkin, Barnaba è sicuro: “I Friedkin non hanno acquistato la Roma come possiamo aver fatto noi attraverso il fondo del Lille, non hanno fatto un’operazione finanziaria comprando un asset per rivenderlo a breve. Lo testimonia la loro storia da imprenditori.

I Friedkin hanno preso la Roma perchè vogliono vincere. Infatti si sono trasferiti nella capitale e la loro prima scelta in panchina è stato Mourinho. La Roma non è un capriccio per loro. Quando gli è stato prospettato in passato di acquistare un club della Premier hanno sempre detto di no, perchè volevano solo la Roma”.

Fonte: Il Romanista