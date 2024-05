ALLEGRI: “Troveremo una Roma arrabbiata in uno stadio meraviglioso, ma cercheremo di vincere. Out Alex Sandro e Yildiz”

NOTIZIE AS ROMA – Domani sera la Roma di mister Daniele De Rossi affronterà la Juventus di Max Allegri. Il tecnico del club bianconero ha parlato in conferenza stampa e ha risposto alle domande dei cronisti sull’impegno contro i giallorossi. Ecco le sue dichiarazioni:

La partita di domani?

“Domani cercheremo di tornare a vincere. Non sarà una partita facile, la Roma sta vivendo un buon momento”.

Su Weah.

“Potrebbe giocare dall’inizio. Domani non ci saranno Alex Sandro e Kenan che ha la gastroenterite”.

Le parole di De Rossi su di lei?

“Ringrazio Daniele. Io poi ho giocato con suo papà nel Livorno. Daniele sta facendo un ottimo lavoro. Anche se nel calcio ci si dimentica in fretta delle cose perché Mourinho aveva fatto due finali. Troveremo una Roma arrabbiata dalla sconfitta di giovedì che vuole tornare a combattere per i primi quattro posti in campionato”.

Su McKennie.

“McKennie ha fatto un’ottima stagione, poi ci sono dei momenti in cui l’allenatore fa delle scelte diverse. In questo momento abbiamo bisogno di tutti, abbiamo delle partite importanti e anche chi gioca 10-15 minuti può risultare decisivo. Cambiaso può giocare da mezz’ala o da esterno, è cresciuto molto e potrà crescere di più”.

Su quanto si senta Juventino.

“Ormai sono 8 anni, più 2 senza squadra, che vivo a Torino e ho la fortuna di fare parte di questa famiglia. Ha un DNA unico e difficilmente sarà cambiato. Il DNA di ogni società va rispettato”.

Sull’idea che sarebbe servita più spensieratezza.

“Il calcio è difficile da spiegare, quasi impossibile. Va giocato, ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altre no. Abbiamo avuto un paio di mesi in cui non avevamo attaccanti ad esempio. Dobbiamo pensare a quello che dovrà essere, abbiamo 20 giorni e dobbiamo accorciare il tempo ed entrare in Champions. Domani giocheremo in uno stadio meraviglioso, contro una squadra forte. Hanno Dybala, Pellegrini, Paredes che singolarmente sono molto validi, servirà una buona partita”.