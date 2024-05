DE ROSSI: “Campionato e coppa, non molliamo niente ma abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Mercato? Chiederò giocatori con altre caratteristiche” (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mister Daniele De Rossi parla in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Juventus, gara in programma domenica 5 maggio ore 20:45.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso sull’impegno contro i bianconeri all’indomani della pesante sconfitta contro il Bayer Leverkusen in Europa League:

Grande dispendio di energie. A che punto è la gestione del recupero?

“Al punto iniziale. Dovremo fare altre analisi oggi della condizione fisica, quando giochi giovedì-domenica è difficile prepararla a livello tecnico e tattico. Dovremo essere pronti, avremo poco tempo sempre, ma questo è il bello e il brutto di arrivare in fondo in Europa. La sconfitta ti fa sentire qualche dolore in più, ma non credo ci siano infortuni veri e propri”.

La Juventus di Allegri come si affronta?

“Allegri si affronta con grande rispetto, ha fatto la storia del calcio italiano, provo simpatia per lui perchè giocava con mio padre. Non commento la storia tra risultatisti e giochisti, mi rendo conto quanto sia difficile vincere una partita, e allenatori come Mourinho, Ancelotti, Allegri hanno fatto la storia del calcio e sono ancora ad alti livelli. La Juve ha alternato partite molto buone a altre meno buone. Sarà una squadra che vuole mettere il punto sulla qualificazione Champions. Noi abbiamo bisogno di punti, siamo convinti di potercela fare. Abbiamo bisogno che i tifosi continuino a spingerci, perchè dobbiamo arrivare fino in fondo insieme a loro, spalla a spalla”.

Come sta Dybala? Sarà in campo domani?

“A volte mi nascondo, ma stavolta è proprio vero: non so come stanno i ragazzi. Faremo un allenamento non troppo pesante, ma più di preparazione alla partita. Domani mattina ci prenderemo una mezzoretta per fare una rifinitura che non facciamo mai. Mi tengo il riserbo anche per loro. Paulo sta benissimo, è triste per la sconfitta, ma fisicamente mi sta stupendo, mi sta dando tantissimo sia in allenamento che in partita”.

Dopo la sconfitta di giovedì si punta tutto sul campionato?

“Il fatto che tu dica “un po’ compromette” significa che non è compromesso niente. Sarà ancora più difficile, contro una squadra che non ha mai perso. Sarà un’impresa molto tosta, ma possiamo farlo, lo ha fatto la Roma nel recente passato, l’Atalanta ha battuto il Liverpool 3 a 0. Facendo un gol nella prima mezzora, chissà che succederà negli altri 45 minuti. Per noi è un sogno, sappiamo quanto i tifosi ci tengono. Ma dobbiamo gestire le forze, in campionato dobbiamo entrare in Champions. Non possiamo giocare sempre con gli stessi 11, ma non molliamo assolutamente nessun obiettivo”.

Un ricordo delle sue partite contro la Juve?

“Ne ho giocate tante. Una volta giocammo al Delle Alpi, perdevamo 2-0 o 2-1 e pareggiammo all’ultimo, mi sembra con Zebina. Ero giovane e fare risultato in stadi così importanti mi sembrava un sogno. Una sotto la neve in Coppa Italia vincemmo, passando poi il turno. Ho bei ricordi. Quello negativo fu la partita che portò alle dimissioni di Spalletti, fu una settimana tanto tosta. Bello sfidare la Juve all’Olimpico per avere i nostri tifosi”.

Ripensando alla partita col Bayer, è stata una lezione dei tedeschi? Tra centrocampo e attacco, ritieni che ci siano alternative valide per un turnover?

“Ho letto lezione di calcio mio a Pioli, e invece è stata una partita equilibratissima. Ho letto che ho ammazzato De Zerbi, che ho ingabbiato Tudor, ma sono state partite equilibrate. Questo lavoro non mi cambierà, non gonfio il petto quando le partite sono equilibrate. Il risultato orienta, sposta, offusca, ma dà anche l’assist al giornalista per dire quello che vuole dire. Si fa passare un 1 a 0 come una lezione di calcio perchè ho spostato El Shaarawy a destra. Alcuni lo fanno perchè lo vogliono fare, altri perchè conoscono meno il calcio. Detto ciò Xabi Alonso è un ottimo allenatore, e il Bayer è una squadra molto forte. Ma io ho visto una Roma migliore nella prima mezzora, poi il gol è stata una mazzata anche per come lo abbiamo preso, ma dobbiamo lavorare su questo. Io sono orgoglioso della prova fatta dai miei, anche di chi ha sbagliato. Le alternative le abbiamo, considero alcuni giocatori indispensabili per la rosa che abbiamo adesso, è costruita in una certa maniera, con pochi giocatori che saltano l’uomo, che vanno nell’uno contro uno. E Dybala finché sta in piedi lo faccio giocare, è uno che crea superiorità, può creare un gol da un momento all’altro. Poi a fine anno vedremo se ho fatto bene o meno a insistere su alcuni giocatori”.

Ci sono le basi da gettare per la Roma del futuro?

“Assolutamente sì. Il Bayer non aveva mai vinto niente, ha sempre fatto ottime squadre, e rivenduto per alimentarsi. Però ha lavorato in una direzione giusta. Quando parlo di modello parlo anche di giocatori di gamba, di tecnica, di individualità che hanno e che potrei richiedere a giugno. Ma è un discorso prematuro. La squadra che ho può farci arrivare fino in fondo. Io questa rosa la devo rispettare, poi a giugno si può cambiare perchè ogni allenatore vuole delle caratteristiche nella propria rosa. L’essere avvezzo a fare sempre l’uno contro uno è un caratteristica che mi piace molto nelle squadre. Ecco perchè della Primavera tengo sempre con me Joao Costa, è uno che salta sempre tutti, è sfrontato. I miei calciatori hanno fatto cose clamorose, ma qualsiasi allenatore chiede determinate qualità nel proprio mercato”.





Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!