Karsdorp e Abraham, pioggia di insulti: chiudono i social. Il futuro è lontano da Roma

AS ROMA NOTIZIE – Piovono critiche, che spesso sfociano nell’insulto, nei confronti di Rick Karsdorp dopo l’errore pesantissimo commesso nella semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen.

Il terzino olandese, uscito dal campo nella ripresa, come se non bastasse è entrato in polemica con il pubblico dell’Olimpico applaudendo ironicamente i tifosi che lo stavano subissando di fischi. Il giocatore ha deciso di fare rientro negli spogliatoi senza fermarsi in panchina, atteggiamenti che hanno incattivito ancora di più il popolo giallorosso.

Karsdorp è stato quindi preso di mira dai romanisti sui social, e ha dovuto chiudere i commenti su Instagram e rendere il profilo privato per le tante critiche che gli sono arrivate. Stessa sorte per Tammy Abraham: anche l’inglese è stato preso di mira dai tifosi per l‘errore a porta vuota commesso nel finale della partita di giovedì sera.

Per Karsdorp, a poche partite dal termine della stagione, l’avventura in giallorosso sembra essere ai titoli di coda: per lui si prevedono panchine e in estate una cessione rimandata troppe volte. Sarà difficile però trovargli una squadra viste anche le parole che gli riservò Mourinho bollandolo come “non professionale”.

Anche Tammy Abraham potrebbe lasciare Trigoria: l’attaccante inglese aveva tanto mercato in Premier prima del suo infortunio, e se in estate dovesse presentarsi una buona offerta nei piani alti della Roma si faranno delle serie riflessioni.

