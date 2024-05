De Rossi alla squadra: vietato pensare al Leverkusen. Juve e Atalanta le semifinali Champions

AS ROMA NEWS – Il morale della squadra è sotto gli scarpini. La squadra era convinta di poter vendicare la sconfitta ingiusta dello scorso anno contro il Siviglia nella finalissima di Budapest, ma il pesante ko rimediato in casa contro il Bayer complica, e non poco, il compito dei giallorossi.

Nonostante lo 0-2 dell’Olimpico, Pellegrini e compagni, nel post partita di giovedì, hanno mandato segnali chiari: il discorso qualificazione non è chiuso, e la Roma può ribaltare un risultato che sembra chiuso.

De Rossi però teme che la squadra sia troppo concentrata sull’impresa di Leverkusen alla vigilia di una partita altrettante importante: quella contro la Juventus di domani sera. Per questo il tecnico di Ostia ieri ha parlato ai ragazzi, invitandoli a concentrare i loro pensieri sulla partita con i bianconeri, decisiva per l’obiettivo stagionale.

Per la Roma le prossime due partite di campionato (dopo la Juve ci sarà lo scontro diretto e decisivo contro l’Atalanta), saranno due “semifinali Champions”. Con solo 2 punti di vantaggio sui bergamaschi, che hanno a disposizione pure il recupero con la Fiorentina, è del resto vietato sbagliare. Il calendario non aiuta, ma nemmeno il tour de force delle ultime settimane lo ha fatto. E ci vogliono almeno 10 punti da qui all’ultima giornata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!