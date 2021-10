Allo Stadium per fare risultato. E Mou pensa a un’altra Roma

AS ROMA NEWS – Obiettivo numero uno: tornare dallo Stadium con almeno un punto. La Roma lo scorso anno ha dimostrato di avere grossi problemi contro le grandi del campionato, uscendo quasi sempre con le ossa rotte dagli scontri diretti.

Questione di personalità, che Mourinho vuole infondere ai propri calciatori. Un processo che ha bisogno di tempo, ma che deve cominciare a mostrare i primi frutti nella prossima striscia di partite: dopo i bianconeri, la Roma affronterà anche Napoli e Milan prima della fine di ottobre.

Ora però testa alla sfida di Torino, molto attesa da tifosi e media: Mou che torna a giocare sul campo della Juventus accende la fantasia e i ricordi degli scontri passati, come quello ai tempi dello United, quando lo Special One fece infuriare i bianconeri con l’ormai celeberrimo gesto dell’orecchio.

Lecito aspettarsi un’atmosfera piuttosto accesa, con gran parte degli occhi puntati su Mou. L’allenatore accetta la sfida, preferendo lasciare tranquilla la sua squadra. Che sarà da sistemare considerate le assenze in alcuni ruoli chiave.

In difesa il ko di Smalling, e il rebus Vina (ieri in campo 45 minuti nella batosta rimediata dall’Uruguay sul campo del Brasile), può far aprire scenari inediti, soprattutto considerando che il giovane Calafiori rischia di soffrire troppo contro Chiesa e Cuadrado.

Lo Special One sta valutando accorgimenti tattici per “coprire” la squadra: un difensore o un centrocampista in più per rendere meno vulnerabile la retroguardia. Anche considerando la possibile assenza di Abraham. Per ora solo spifferi che provengono da una Trigoria blindatissima in vista del big match di domenica. Perchè anche la pretattica è un’arma con cui sia Mou che Allegri vogliono giocarsi questo atteso scontro diretto.

Giallorossi.net – A. Fiorini