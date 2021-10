Vina in affanno con l’Uruguay: 45 minuti in campo, mazzata dal Brasile

AS ROMA NOTIZIE – Una serata da dimenticare per l’Uruguay di Matias Vina, distrutto per 4 a 1 da un Brasile in stato di grazia, trascinato da Neymar e Raphina.

Per il terzino giallorosso, come per tutta la retroguardia uruguagia, è stata una partita molto complicata. La buona notizia per la Roma è che il ct Tabarez ha deciso di lasciarlo in panchina a inizio ripresa.

Una mossa che però non ha dato i risultati sperati: l’Uruguay, sotto 2 a 0 all’intervallo, ha concluso i novanta minuti col punteggio di 4 a 1 per il Brasile. Vina ripartirà a ore alla volta di Roma, il suo sbarco nella Capitale è previsto per la giornata di sabato.

Redazione Giallorossi.net