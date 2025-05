Alta tensione a Pietralata: scontri e stop agli scavi. Ma Gualtieri assicura: “Andiamo avanti”

Il primo tentativo di avviare i sondaggi archeologici per lo Stadio della Roma si è concluso con un nulla di fatto. Ieri mattina, in via degli Aromi a Pietralata, i camion incaricati di montare le recinzioni sono stati costretti a fare marcia indietro dopo il blocco messo in atto dai comitati contrari all’opera. Sul posto erano presenti le forze dell’ordine, alcuni rappresentanti del Comune e circa una sessantina di manifestanti, decisi a impedire fisicamente l’accesso ai mezzi con modalità da protesta organizzata.

I toni si sono accesi rapidamente: sit-in a terra, richiesta continua di documenti, arrivo dei carabinieri forestali, tafferugli, una donna contusa. Un clima di tensione che ha spinto la Roma, dopo un confronto telefonico con le istituzioni, a rinviare l’operazione per evitare un’escalation.

Il Campidoglio, però, non arretra. “È inaccettabile che un’attività autorizzata venga impedita da iniziative estemporanee”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia. Sulla stessa linea il sindaco Gualtieri: “Rispettiamo tutte le norme. Il progetto porterà nuove aree verdi e riqualificherà un quartiere oggi abbandonato. Andremo avanti con determinazione”. I sondaggi, infatti, sono un passaggio tecnico imprescindibile: senza quegli scavi non si può procedere con la realizzazione dello stadio, né con l’iter di approvazione definitivo.

Intanto la politica si divide: il M5S e Alleanza Verdi-Sinistra parlano di “violenza contro i cittadini”, Fratelli d’Italia definisce “legittima” la protesta dei residenti, mentre Carlo Calenda invita ad accelerare. Una parte della sinistra, pur presente in giunta, soffia sul fuoco e chiede ulteriori confronti, riaprendo un dibattito pubblico che si è già protratto per mesi.

Il risultato? Un progetto strategico per la città, capace di portare sviluppo e servizi, viene rallentato da chi difende sterpaglie spacciandole per un “bosco urbano”. Ma la Roma non molla: si tornerà a Pietralata, con un nuovo piano per garantire l’accesso e avviare finalmente i lavori.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere della Sera