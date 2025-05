ATALANTA-ROMA 2-1: le pagelle

La Roma perde la sua imbattibilità, durata 19 partite, cadendo 2 a 1 sul campo dell’Atalanta. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi al Gewiss Stadium per affrontare i bergamaschi nel match valido per la terzultima giornata di campionato:

Svilar 6 – Non può nulla sul destro di Lookman, poi è reattivo su De Ketelaere. Nella ripresa non viene mai impegnato, ma lo splendido destro di Sulemana rovina la sua serata.

Celik 5,5 – Oggi c’è da faticare parecchio contro un avversario scomodissimo come Lookman. Parte male, piano piano si riprende come tutta la squadra. Dalle sue parti nasce l’azione del gol che decide il match.

Mancini 6 – Inizio complicatissimo, poi sembra sul punto di alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio, ma stringe i denti portando a casa la sufficienza.

Ndicka 5 – Avvio nerissimo, con erroracci non all’altezza delle sue recenti prestazioni. La prova non decolla nemmeno nel momento migliore dei suoi. Serata storta.

Rensch 4,5 – Si stacca inspiegabilmente da Lookman, rendendogli facilissimo battere in porta: un errore gravissimo. Cerca di riscattarsi, ma la macchia resta indelebile. Dal 76’ Pisilli 5 – Entra e la Roma incassa il gol. Troppo acerbo, sbaglia palloni facili.

Cristante 6,5 – Risolleva la Roma nel momento più difficile con una zuccata che sembra cambiare l’inerzia del match. Nel finale di partita perde lucidità anche lui.

Konè 6,5 – Prezioso quando deve sradicare palloni e far ripartire l’azione, ma nel recupero del primo tempo fallisce colpevolmente la palla del sorpasso. Nel secondo tempo è uno dei pochi a provare a suonare la carica. Dall’86’ El Shaarawy sv.

Angelino 6 – Attento in difesa, bravo anche sulle palle alte nonostante la statura. In attacco si vede poco.

Soulè 6,5 – Pennella l’assist per il pari di Cristante. Sempre nel vivo dell’azione, sbaglia qualche piazzato di troppo.

Shomurodov 5,5 – Impalpabile per larghi tratti del primo tempo, si sveglia nel finale con di frazione con una giocata da applausi che meritava migliore conclusione da parte di Konè. Un po’ poco. Dall’86’ Saelemaekers sv.

Dovbyk 4,5 – Perde praticamente tutti i duelli nonostante il fisico da corazziere. Come se non bastasse, non tira mai in porta. Così non va. Dall’86’ Baldanzi sv.

CLAUDIO RANIERI 5 – Stavolta incide in negativo nella scelta dei cambi a partita in corso. Resta intatto il capolavoro fatto fino ad ora.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini