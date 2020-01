Altro caso social: Fonseca mette il like al commento “Vendete Florenzi”. La Roma: “Un errore, non si è accorto di nulla”

ULTIME NEWS AS ROMA – Ancora una volta Instagram diventa veicolo di polemiche: nasce tutto da un innocuo post della Roma, che nella giornata di ieri ha pubblicato le immagini relative all’allenamento. Poco dopo un utente commenta perentorio: “Vendete Florenzi”.

Fin qui nulla di diverso dalle decine di commenti poco carini che si leggono ogni giorno sul profilo ufficiale del club giallorosso, se non fosse che nella giornata di oggi tra i like al commento è spuntato anche quello di Paulo Fonseca.

Chiara testimonianza di allenatore e capitano della Roma ai ferri corti? No: da Trigoria fanno sapere che il tecnico portoghese non si è assolutamente reso conto di aver effettuato l’accesso ad Instagram nella giornata di oggi, tantomeno di aver messo un like ad un commento simile. Dopo la segnalazione del club Fonseca, che non era dunque a conoscenza della cosa, ha subito provveduto a rimuoverlo.

Fonte: laroma24.it